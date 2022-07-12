白宮預防針打不停！預計最新美國CPI數據將非常高

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週一 (11 日) 表示， 大家應該為週三即將公布數據做好準備，預計美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據將非常高。

經濟學家普遍預測，美國 6 月 CPI 年增率達 8.8%，繼 5 月份的 8.6% 之後的 40 年新高，該數據可能會強化聯準會鷹派立場，在本月底 FOMC 會議上升息 3 碼。目前，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員認為 7 月份升息 3 碼的可能性超過 90%，而且聯準會可能會將仍處高位的 CPI 數據視為採取激進緊縮政策以平息通膨的理由。

尚皮耶週一淡化 CPI 數據的意義，她提到天然氣和食品價格持續受到烏克蘭戰爭的嚴重影響，週三發布的數據將是回溯過去的數據，6 月 CPI 數據已過時，因為本月能源價格大幅下跌，預計還會進一步下跌。

這不是第一次白宮為 CPI 數據打預防針了，美國 3 月和 5 月 CPI 數據發布前，白宮就不斷地預告 CPI 數據將高於預期，呼籲市場做好心理準備，並消除大眾對通膨觸頂的預測。

聯準會與拜登政府正努力應對 40 年以來最嚴重通膨危機，美國總統拜登正考慮取消部分對中國商品課徵的關稅，但目前尚未決定是否取消，美國商務部長雷蒙多 (Gina Marie Raimondo) 指出，拜登清楚取消關稅後會帶來怎樣的效果，不會帶來怎樣的效果，但將減輕美國消費者購買家用日常產品的負擔。