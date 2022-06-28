「大賣空」本尊暗示 Fed立場可能逆轉

《大賣空》本尊暗示 Fed立場可能逆轉 (圖片：AFP)
《大賣空》本尊暗示 Fed立場可能逆轉 (圖片：AFP)

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週一 (27 日) 暗示，零售商的長鞭效應 (Bullwhip Effect) 可能導致聯準會 (Fed) 逆轉其升息和量化緊縮 (QT) 政策的立場。

《大賣空》本尊暗示 Fed 立場可能逆轉 (圖片：貝瑞推特)
《大賣空》本尊暗示 Fed 立場可能逆轉 (圖片：貝瑞推特)

貝瑞週一轉發一個媒體消息，內容提及零售商考慮讓客戶保留退貨商品而不是退回，避免庫存壓力加劇。他補充道，這可能導致聯準會逆轉其升息和量化緊縮政策的立場。

「長鞭效應」是估應鏈常見的現象，指在供應系統，最終端的需求變異，經過下、中、上游傳遞訊息之後，其需求變異通常會逐級放大，造成上游存貨過多的現象。

貝瑞近期頻頻對經濟表達擔憂，並對通膨發出嚴重警告。他在 5 月 25 日推文警告：「類似 2008 年那樣的危機可能重演，就像看飛機失事一樣，讓人很痛、不好玩。」

後來，他還列舉美國個人儲蓄下降和創紀錄的循環信用卡債務，預測消費者衰退和更多的盈利問題即將到來。

聯準會在 6 月會議決定升息 3 碼，為 28 年來首見，同時大幅上調今年升息次數預估至 13 碼。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員大多預測聯準會 7 月再升 3 碼，然後到 9 月升 2 碼，反映市場認為通膨依舊嚴峻的情況。

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