「大賣空」本尊暗示 Fed立場可能逆轉

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週一 (27 日) 暗示，零售商的長鞭效應 (Bullwhip Effect) 可能導致聯準會 (Fed) 逆轉其升息和量化緊縮 (QT) 政策的立場。

《大賣空》本尊暗示 Fed 立場可能逆轉 (圖片：貝瑞推特)

貝瑞週一轉發一個媒體消息，內容提及零售商考慮讓客戶保留退貨商品而不是退回，避免庫存壓力加劇。他補充道，這可能導致聯準會逆轉其升息和量化緊縮政策的立場。

「長鞭效應」是估應鏈常見的現象，指在供應系統，最終端的需求變異，經過下、中、上游傳遞訊息之後，其需求變異通常會逐級放大，造成上游存貨過多的現象。

貝瑞近期頻頻對經濟表達擔憂，並對通膨發出嚴重警告。他在 5 月 25 日推文警告：「類似 2008 年那樣的危機可能重演，就像看飛機失事一樣，讓人很痛、不好玩。」

後來，他還列舉美國個人儲蓄下降和創紀錄的循環信用卡債務，預測消費者衰退和更多的盈利問題即將到來。

聯準會在 6 月會議決定升息 3 碼，為 28 年來首見，同時大幅上調今年升息次數預估至 13 碼。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員大多預測聯準會 7 月再升 3 碼，然後到 9 月升 2 碼，反映市場認為通膨依舊嚴峻的情況。