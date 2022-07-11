本週操盤筆記：美國6月CPI、美股財報季開跑、中國Q2 GDP

本週市場關注焦點在於美國消費者物價指數 (CPI) 以及由銀行股領軍的 Q2 財報季，兩者可能牽動未來一週的美股走勢，聯準會 (Fed) 褐皮書也將揭示調查各地區的經濟成長狀況，其他重要經濟數據包含美國生產者物價指數(PPI)、零售銷售以及密大消費者信心指數。在歷經嚴格的封控措施後，中國 Q2 GDP 也是市場關切重點。

本週操盤筆記 (0711-0715)

1. 美國 6 月 CPI

繼上周公布非農後，本周的通膨報告也備受關注，這有可能強化聯準會 (Fed) 在本月繼續大幅升息的決心。

彭博調查經濟學家預期，受汽油價格飆升影響，6 月 CPI 年增率將達近 9%，高於 5 月的 8.6%，續創 40 年新高，月增率估為 1.1%，是過去四個月以來第三度超過 1%，但排除能源和食品價格後的核心 CPI 可能出現下滑。

除 CPI 外，周四 (14 日) 的 PPI 與周五 (15 日) 的密大消費者信心報告也將釋出通膨和通膨預期動向。後者包含美國消費者對未來的通膨預期，也是 Fed 關注的重要指標之一。

2. 銀行股揭開 Q2 財報季序幕

投資人關注通膨的同時，Q2 美股企業財報也將陸續揭曉。本週的財報季由銀行股領銜登場，包含摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利(MS-US)、花旗(C-US)、富國銀行(WFC-US)、貝萊德(BLK-US) 還有 PNC 金融服務集團 (PNC-US) 等。

除了銀行股之外，道瓊高價股聯合健康 (UNH-US)、達美航空(DAL-US) 和百事公司 (PEP-US) 也將揭曉業績表現。

Refinitiv IBES 數據顯示，標普 500 指數成分股企業第二季獲利預估將增長 5.7%，第三季和第四季的獲利預期雖遭下修，增長率分別仍達 10.9% 和 10.5%。

3. 中國 Q2 GDP

中國將於周五 (15 日) 公布 Q2 GDP 表現。市場預期，受到封控措施影響，中國 Q2 GDP 年增率估落在 1% 至 2% 間，遠低於 Q1 的 4.8%，且和全年 5.5% 的官方目標相差甚遠。

因應多地疫情升溫，中國在 Q2 祭出嚴厲的清零政策，經濟重鎮上海也被迫封城 2 個月，在經濟低迷的情況下，預計當局的一系列穩經濟措施，將成為驅動下半年中國經濟發展的關鍵。