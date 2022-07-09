拜登：仍未決定是否削減中國關稅

美國總統拜登 (Joe Biden) 週五 (8 日) 與顧問研議是否削減中國關稅的問題，但他仍未做出最後決定。

美國通膨升至 40 年來新高，拜登政府一直在權衡對中國輸美商品關稅可能的調整，期望來降低持續惡化的通膨，外傳拜登最快週五與顧問開完會議後將做出決定，不過拜登週五仍稱：「我還沒有做出那個 (對中關稅) 決定。」

美國正努力安排拜登與習近平今年夏天再進行通話，是否要等美中元首通話後再正式宣布？白宮則不予回應。

拜登政府目前仍逐一審議這些關稅，不清楚拜登將何時做出最後決定。美國貿易代表署 (USTR) 截至週五已接獲逾 400 件請求，呼籲維持前總統川普對中國施加的「301 條款」所有關稅，這確實讓美國當局陷入兩難。

而且拜登政府內部對削減中國關稅看法存在分歧。美國財政部長葉倫在內的一些政府官員認為，部分對中關稅沒有戰略目的，這只會增加美國消費者和企業的成本。美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 則認為，關稅是美中貿易關係中的重要槓桿。

美國財政部長葉倫在內的一些政府官員認為，部分對中關稅沒有戰略目的 (圖片：AFP)

此前外媒傳出，拜登政府正考慮小額中國關稅減免方案，將針對 3700 億美元中價值 100 億美元的中國商品取消關稅，範圍涉及腳踏車等消費性商品。此外，美國貿易代表署 (USTR) 將會啟動新關稅豁免申請程序，還會根據 301 條款就中國補貼戰略產業展開新的調查。

美國國務卿布林肯與中國外長王毅將在二十國集團 (G-20) 外長會期間會晤，雙方將於週六舉行兩次會晤，此次會晤備受外界矚目，兩人將討論美中雙邊關係，以及地區和國際問題。

中國外交部發言人趙立堅此前在記者會上強調，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。