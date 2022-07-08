Fed兩位鷹派官員仍挺7月升息3碼 淡化經濟衰退疑慮

面對升息引發經濟衰退的焦慮情緒，美國聯準會 (Fed) 兩位鷹派官員仍支持在 7 月會議上升息 75 個基點 (3 碼)，後續是否放緩升息步伐，將視通膨情況與預期而定，兩人也試圖淡化市場對經濟衰退的疑慮。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (7 日) 在全美商業經濟協會 (NABE) 活動上表示：「我絕對支持 7 月升息 75 個基點，或許 9 月再升 50 碼，在這之後，我們可以討論是否回到 25 個基點，或是在通膨沒有回落的情況下做更多。」

在阿肯色州的另一場活動上，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，他認為 Fed 在本月底的會議上升息 75 個基點「非常合理」。

布拉德說：「我一直且將繼續主張在年底前將利率升到 3.5%，屆時我們可觀察我們所處的位置，看看通膨會如何發展。」

Fed 上月宣布將聯邦基金利率調升 3 碼，幅度創 1994 年以來最大，市場普遍預期 7 月將以相同幅度升息，直到利率在年底前達到 3.25% 至 3.5% 區間。

華勒上述言論對市場預期產生直接影響。芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 分析顯示，投資人現在對 Fed 於 9 月升息 3 碼的押注為 13%，低於他發表言論前的 23%，升息 50 個基點的機率高達 80%。

Fed 理事華勒 (圖：AFP)

淡化衰退恐懼

利率上升、通膨和緊縮的金融環境導致經濟前景黯淡，近期的消費者支出和工廠生產數據也都浮現放緩跡象，不免引發市場對經濟衰退的擔憂，然而，兩位官員一致認為對衰退的擔憂情緒已過度放大。

就算認為存在風險，華勒仍以服務業和強勁的就業數據為例，試圖緩解外界對衰退的疑慮。

他說：「我個人認為，對經濟衰退的部分擔憂已被誇大。我們要壓低通膨率，這代表我們必須積極升息，且不得不承擔經濟損失風險，但考量到勞動力市場依然強勁，我認為不應該過度擔心。」

華勒進一步表示，將基準利率升至 3% 或高出一點點，不會使失業率達到 6% 或以上。目前美國失業率為 3.6%。

布拉德也說，就算穩健的勞動力市場有可能大幅降溫，但仍將保持強勁。

他認為美國經濟基本情境是「軟著陸」，即自去年的猛烈增長力道緩和下來，但有些人將這種情況誤以為是經濟衰退。

布拉德預期，通膨將隨著 Fed 升息而迅速下滑，但多半會在明年發生。一旦基準利率升至 3.5%，Fed 應視狀況來調整政策，包含降息。