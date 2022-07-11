掌握永續收益四大關鍵 無懼市場震盪

近年來存股已經成為國人理財運動，但今年以來受到諸多變數影響，全球投資市場紛擾不已，股債市震幅加劇，該繼續存股嗎？根據過去經驗顯示，長期以來，股票股息的成長率普遍高於通膨率，亦可抵抗市場波動，不過，值此市場震盪劇烈之際，唯有挑選高品質且股利持續成長的企業，才能真正達到對抗通膨、抵禦波動及穩健現金流之效。

投資人三大困境 股票收益提供解方

俄烏戰爭、全球疫情、通膨嚴峻為投資市場再添紛擾，尤其是油價仍維持百元以上，高通膨未見紓緩跡象，經濟成長已出現隱憂。從美銀美林最新調查報告便可窺知，經理人對於未來經濟展望看法悲觀，有 8 成經理人甚至擔憂停滯性通膨將至。

由於全球市場震盪加劇，股票、債券年初至今已大幅修正，衝擊了投資人退休規劃收益。目前投資人正面臨三大困境：高通膨之下，該如何選擇標的，才能做好資產規劃？市場波動加大，如何布局才能安心？面對退休，如何創造收益現金流？此時，股票收益提供了良好解方！因為長期而言，股利具對抗通膨、抵禦市場波動、提供穩健現金流的效果。

根據歷史經驗顯示，自 2000 以來，股利年化成長率普遍高於通膨率，因為長期企業獲利的增長速度普遍超越通貨膨脹速度，亦是股利成長能優於通膨率的重要原因。展望未來，富達國際預估，2022 年全球各地區股息率展望依然穩健，近期股市震盪雖劇烈，但不至於出現股息大幅下滑的現象。

股息成長除了是對抗通膨的良好工具之外，股息收益亦能有效抵抗市場波動。晨星統計 2022.3.31 資料顯示，就中長期而言，無論是 3 年、5 年、10 年，MSCI AC 世界高股息指數年化波動度較 MSCI AC 世界指數低，顯示收益型股票是目前高波動下不錯選擇。

此外，就股票總報酬來看，統計至 1930 年代以來，標普 500 指數的總報酬中，40% 來自於股息收入，尤其是是 1940 年代、1970 年代的高通膨環境之下，股息收入更貢獻超過一半的總報酬。股息能提供相對穩健的現金流來源，成為退休規劃的利器。

LEAD 策略嚴選優質企業 方能存好股、收好息

相信不少人存股時，總會擔憂是否會賺了股息，而賠了價差？若僅以股利率高低為選擇考量，確實有此可能！該怎麼做，才能兩者兼具？唯有股票收益策略搭配精選高品質股票，才能持續掌握股利契機，又能避免股價波動過大，而賠了價差。

以富達永續全球股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 為例，有別於傳統高股息策略，並非只有看股票配息率高低挑選標的，而是採用 LEAD 選股哲學，注重股息續航力，將符合兩大「好」條件的標的：企業股息品質好、永續發展意識好，納入投資組合，讓投資人得以存好股、收好息。

LEAD 股票收益策略篩選機制，代表著市場地位領先的龍頭大型企業 (Large)、財務體質穩健且獲利持續成長 (Earnings)、議價能力高 (Ability)、深入永續探討 (Deep) 等四大面向。其中議價能力更是在通膨上揚環境下非常重要的能力，以消費類股 - 聯合利華、寶僑為例，透過將定價提高、將成本壓力轉嫁後，使其營業利潤率與銷售增長率仍得以持續上升。

這些市場優勢可以帶來更為穩健的獲利增長，讓企業能有穩健的現金流與財務體質，才能持續的發放股利。因此該檔基金精選出的標的多為優質企業，且預期配發股息金額持續穩健成長。此外該檔基金更鎖定優質永續企業，至少 70% 投資於被視為保有永續發展概念之標的，避免受政策干擾或財報操作，以提供投組更好的波動保護。

此外，為了避免領息收而賠了價差，該檔基金配置的股票同時兼具成長與價值屬性，並以價差與股息收入的股票總報酬做為核心篩選邏輯，而不會顧此失彼。同時藉由以成熟國家為主、新興國家為輔的全球化布局，以及產業均勻配置，預計加碼股息穩定的金融與公用事業類股，減碼波動大的非核心消費、科技、能源股，藉由此些策略，降低投組波動度。

面對不確定的未來，股票收益策略具有對抗通膨、抵禦市場波動、穩健現金流三大優勢，成為退休與市場震盪下的投資優選。不過，長期來看，股息續航力要強，股價波動度要低，更需要搭配較高品質股票及永續篩選，才是持續發放股利及提供更好的下檔保護之關鍵，也才能在市場高度震盪之下，依然可以存好股、收好息。

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