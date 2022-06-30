富國銀行CEO：Fed可能更大幅度升息 但美國經濟並未做好準備

富國銀行執行長 Charles Scharf 週三 (29 日) 表示，隨著美國聯準會 (Fed) 試圖抑制高通膨，他押注 Fed 將會更大幅度升息，但美國經濟可能還沒做好準備。

Scharf 表示：「我不會預估一個具體的數字，但我預期 Fed 將更大幅度的升息。」他預期 Fed 有可能升息超過 3 碼，不過需要有一些數據變化才能看到類似的結果。

Scharf 也表示，利率上升的影響還沒有反應到整體經濟當中。他指出，利率正在上升，儘管目前的消費者和企業數據強勁，但將會出現惡化，而當它發生時會令人感到驚訝。

Fed 主席鮑爾周三重申抑制通膨的決心，並表示無法保證美國經濟可實現軟著陸，稱相較於過度升息使經濟陷入衰退，他認為對美國經濟來說，未能恢復物價穩定才是最大風險。

富國銀行外匯策略師 Erik Nelson 表示：「在我看來，鮑爾聽起來相當鷹派，他講到要先發制人，或是搶在通膨預期脫錨或意外上升前行動。我認為這可能和過去幾個月來，市場認為他們會對更高的通膨預期做出反應的看法有所不同，他們似乎是採取主動而非被動反應。」

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 則是在先前表示，很多人擔心 Fed 過於激進的行動會讓經濟陷入衰退，她則擔心若放任通膨升溫，反而阻礙和威脅美國的經濟擴張。她預測，儘管失業率將從目前的 3.6% 稍微上升一些，但美國的勞動力市場仍強勁，經濟不會陷入衰退。