彌補疫情封鎖損失 特斯拉上海廠6月產銷創紀錄新高

最新公布的數據顯示，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠在 6 月實現自 2019 年開業以來的最高單月製造汽車銷量，因這家美國電動車製造商在遭到疫情封鎖後提高了產量。

中國乘用車協會 (CPCA) 表示，特斯拉 6 月售出 78906 輛中國製造的電動車，其中 968 輛用於出口。5 月銷量為 32165 輛，出口 22340 輛。

CPCA 秘書長崔東樹補充說，特斯拉上海廠 6 月也達成最高單月產量，但沒有給出具體數字。

4 月至 6 月當季上海的新冠疫情限制阻礙了特斯拉的產量，而其在柏林和德州的新廠則難以增產。

CEO 馬斯克曾敦促員工更加努力地工作，以彌補上季「非常艱難」的損失，之前中國的疫情清零政策對產出造成的影響比他預期的要嚴重。

生產 Model 3 和 Model Y 的上海廠於 4 月 19 日重新開工，但直到 6 月中旬才恢復全面生產。

CPCA 表示，6 月中國整體乘用車銷量為 197 萬輛，同比成長 22%。崔東樹預計 7 月汽車銷量將同比增加 20% 左 右，而第 4 季需求可能進一步加強，全年實現強勁成長。

CPCA 補充說，6 月電動車銷量占總銷量的 27%，成長 130.8%。

特斯拉 Model Y 6 月交車 52557 輛，首次躋身乘用車暢銷車型之列。它的起價為 31.69 萬元人民幣（47311 美元），超過只賣 28800 元人民幣的五菱宏光 Mini EV。

同時生產純電動車和插電式混合動力車的比亞迪 (002594-CN) 6 月交車 13 萬 3762 輛汽車領跑所有電動車。

小鵬汽車 (9868-HK)(XPEV-US) 交車 15295 輛，理想汽車 (2015-HK)(LI-US) 交車 13024 輛。