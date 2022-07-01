亞特蘭大Fed的GDP追蹤工具顯示美國經濟即將步入衰退

聯準會 (Fed) 的經濟成長追踪工具顯示，美國經濟進入衰退的可能性增加。

大多數華爾街經濟學家一直指出，未來負成長的可能性會增加，但他們認為至少要到 2023 年才會出現。

然而，追踪即時經濟數據並不斷調整的亞特蘭大 Fed GDPNow 指標預計第 2 季產出將收縮 1%。再加上第 1 季下跌 1.6%，已符合技術面的衰退定義。

DataTrek Research 聯合創始人柯拉斯 (Nicholas Colas) 寫道：「GDPNow 歷來紀錄良好，我們越接近 7 月 28 日的第 2 季 GDP 初值，它就會變得越準確。」

該追踪工具自 6 月 27 日的成長 0.3% 最新估計值大幅下修。本周數據顯示，消費者支出和經通膨調整後的國內投資進一步疲軟，促使 4 月至 6 月期間的經濟成長降為負值。

本季的一個重大變化是利率上升。為遏制通膨飆升，Fed 自 3 月以來已將基準借款利率提高了 1.5 個百分點，今年底甚至可能到 2023 年都可能還會出現更多漲幅。

Fed 官員對能夠在不使經濟陷入衰退的情況下控制通膨表示樂觀。然而，主席鮑爾本周稍早表示，降低通膨是現在最重要的工作。

在歐盟本周舉行的一次小組討論中，鮑爾被問及他會告訴美國人民貨幣政策需要多久才能應對飆升的生活成本。

他說他會告訴公眾，「我們完全理解和理解人們在應對更高的通貨膨脹時所經歷的痛苦，我們有解決這個問題的工具和使用它們的決心，我們致力於將通膨率降至 2%。這個過程很可能會帶來一些痛苦，但更嚴重的痛苦將是未能解決這種高通膨並讓它拖得更久。」

這是否會演變成衰退尚不得而知。經濟衰退和擴張的官方仲裁機構國家經濟研究局指出，連續兩季的負成長並不是構成衰退的必要條件。然而，自二戰以來，美國從未出現過連續幾季收縮且不陷入衰退的情況。

可以肯定的是，這個追踪工具可能會隨著每次數據發布而波動和改變。但是，柯拉斯指出，隨著逐季過去，GDPNow 模型會變得更加準確。

他說，「該模型的長期追踪記錄非常好。」「自 2011 年亞特蘭大 Fed 首次開始運作該模型以來，其平均誤差僅為 -0.3 個百分點。從 2011 年到 2019 年，追踪誤差平均為零。」

他進一步指出，美國國債殖利率已經反映出成長前景放緩，在過去兩周大幅下跌。

柯拉斯補充說：「股市並沒有從最近的殖利率下降中得到安慰，因為它們看到 GDPNow 數據中描述的相同問題：美國經濟正在迅速降溫。」