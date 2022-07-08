日本投資者連7月拋售美債 創最長減持紀錄

隨著美債殖利率攀高，最大的海外持有者日本心生警惕，5 月份持續撤離美國債券市場。

日本財務省周五 (8 日) 公布數據顯示，日本投資者連續第 7 個月拋售美國主權債務，這是自 2005 年以來最長的連續流出紀錄。日本投資者 5 月份減持了 3260 億日圓 (約 24 億美元) 的美債，低於 4 月份的 2.4 兆日圓。

NLI Research Institute 資深經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示，投資者繼續對美國通膨、和隨之而來的激進升息，以及美債殖利率的上升保持警惕，初步數據顯示，6 月份拋售加劇，因此這一趨勢可能會持續下去，直到對美國升息將在何處見頂，有了更清晰的看法。

根據日本另一項周流動數據顯示，6 月份外國債券淨賣出約 3.8 兆日圓，其中大部分是美國債券。

日本是美國國債的最大海外持有者，總計持有價值超過 1.2 兆美元。但日本國內債券殖利率上升，加上日圓波動的成本不斷攀升，已抹去了日本投資者曾經從美債中獲得的溢價。

10 年期美債的日圓對沖殖利率本周由 4 月份的近 1.7% 跌至 0.24%，這一水準幾乎與可比較的同類日本國債殖利率相同，代表著投資者失去特地持有美債的理由。

5 月數據還顯示，日本是歐洲、澳洲和加拿大債券的淨賣家。其中，加拿大債券的淨拋售規模是有記錄以來最大的。

Ueno 表示，當殖利率停止進一步上漲時，投資者似乎就開始在拋售，他們有很好的理由選擇獲利了結，因為他們對價格進一步下跌保持謹慎態度。