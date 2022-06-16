Fed大舉升息3碼 美債殖利率小幅上揚

美國國債殖利率周四 (16 日) 小幅上揚，之前聯準會 (Fed) 符合市場預期，將利率上調 75 個基點，為 1994 年以來最大幅度。

截至美東時間清晨 6 點 15 分，指標 10 年期美國國債殖利率上揚 4.4 個基點至 3.439%，收復稍早時的跌幅。而 30 年期美國國債殖利率小幅上揚 3.2 個基點至 3.44%。殖利率與價格成反比。

在美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 8.6%，創 1981 年以來最大同比漲幅後，Fed 採取了積極的措施來控制通膨。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員重申了 Fed 穩定通膨的承諾，並表示未來將有更強勁的升息路徑。官員們還將 2022 年的經濟成長預期從 2.8% 調降至僅 1.7%。

升息雖使風險資產反彈，但分析師對市場影響和可能出現的衰退規模存在分歧。

Lazard Asset Management 多重資產聯席主管兼美國股票主管騰普 (Ronald Temple) 表示：「意識到現在升息意味著以後少升息，Fed 表現出在不損害其就業使命的情況下控制通膨的決心。」

他說，「雖然一些旁觀者主張更大幅度地升息，但 Fed 明白，升息和量化緊縮的結合已經將美國帶入了未知領域，成長面臨重大風險。今天的升息向市場發出了完全正確的訊息。」

周四公布的數據包括 5 月房屋開工和建築許可，以及上周的失業救濟金申請數據。

周四還將拍賣 350 億美元的 4 周國庫券和 300 億美元的 8 周國庫券。