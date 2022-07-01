對衰退的擔憂繼續深化 10年期美債殖利率一度下探近月低點

由於投資人繼續評估經濟下滑的風險，美國國債殖利率周五 (1 日) 漲跌互現。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標 10 年期美國國債殖利率小跌 0.2 個基點至 2.972%，稍早一度跌至 2.941%，為 6 月 6 日以來的最低水平。與此同時，30 年期美國國債殖利率上漲 4.7 個基點至 3.169%。

通常對美國貨幣政策變化最敏感的 2 年期國債殖利率下跌 3.9 個基點至 2.888%。殖利率與價格成反比。

標準普爾 500 指數周四 (30 日) 收盤時創下數十年來最糟的上半年走勢。自年初來下跌 20.6%，為 1970 年以來的最大上半年跌幅。因市場參與者努力應對通膨飆升和貨幣政策收緊。

美國商務部周四報告，5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數、聯準會 (Fed) 首選的通膨指標上漲 4.7%，較前個月減少 0.2 個百分點，但仍處於 1980 年代來最高水平。根據《道瓊》數據，原預計 5 月將同比成長 4.8%。

居高不下的通膨水平和 Fed 應對物價飆升的努力，導致對經濟衰退的擔憂不斷升級。

在數據方面，6 月標準普爾全球製造業採購經理人指數 (PMI) 終值將於美東時間上午 9:45 發布。

美國供應管理協會 (ISM) 6 月製造業數據、5 月建築支出和 6 月輕型汽車銷售數據，都將在美東時間上午 10 點發布。