英國首相強生下台 英鎊走強可能只是曇花一現

英國首相強生週四 (7 日) (Boris Johnson) 宣布辭去首相職位，英鎊擺脫近期頹勢小幅走揚，不過野村證券並沒有發現英鎊的大型買家，分析師多認為英鎊走強可能只是曇花一現，前景相當堪憂。

隨著英國首相強生下台，英鎊兌美元 (GBP/USD) 週四收漲 0.82%，報 1.2019，一度來到 1.2023 美元高位，英鎊兌歐元觸及四週高位。

英國內閣逾 40 官員辭職逼宮，首相強生週四宣布辭職 (圖片：AFP)

野村證券外匯現匯交易主管 Antony Foster 指出，英鎊技術面完全跟隨動能隨波逐流，並沒有發現到引人注目的英鎊買家。

《金融時報》則引述消息人士報導，保守黨希望在 9 月選出新首相，分析人士表示，至少在任命新的保守黨領袖之前，英鎊將舉步維艱，因為英鎊走勢主要是受對全球經濟衰退更廣泛的經濟擔憂推動，而非英國的政治動盪。

顧問公司 Pantheon Macroeconomics 首席經濟分析師 Samuel Tombs 預測，首相繼位人選的程序將正式啟動，可能有許多人出面競爭，最後兩位候選人需要國會保守黨的支持，這表示衷於脫歐派的人可能獲勝，短期內英國政治事態發展對英鎊的進一步上漲空間影響不大。

英鎊今年已下跌 11%，痛失昔日風采，面臨宛如新興市場的困境。Foster 認為，宏觀局勢非常艱難，政治形勢也毫無幫助，市場對英鎊信心嚴重不足，這不利於英鎊走勢。