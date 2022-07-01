日本央行短觀：大型企業製造業景氣判斷指數 連續兩季惡化

日本央行周五 (1 日) 公布 6 月調查的日本全國企業短期經濟觀測調查 (短觀)，大型企業製造業景氣判斷指數連續兩季惡化，是 2021 年 3 月以來最低；非製造業景氣判斷指數睽違兩季出現改善。

根據最新短觀報告，大型企業製造業的景氣判斷指數報 9，遜於《路透》整理的市場預測中數 13。在原物料成本上揚、以及中國清零政策的影響下，接單量減少且零件材料調度困難，汽車業減產也波及眾多行業。

大型企業製造業的先行判斷指數報 10，預料景氣將出現小幅改善。

另一方面，大型企業非製造業的景氣判斷指數報 13，睽違兩季出現改善，也是 2019 年 12 月以來的高水準，但是低於市場預測中數的 14。其中，不動產、零售、運輸 / 郵務、對個人服務、住宿 / 餐飲服務等行業，疫情相關影響有所放緩。

而這回日本非製造業的景氣判斷指數，超越製造業的景氣判斷指數，是 2020 年 12 月調查以來首見。

這次調查是以 1 美元兌換 118.96 日圓為前提，向日本所有規模企業、及所有行業實施 2022 全年度 (至 2023 年 3 月) 的短觀調查。日圓匯率的設定比起上次 3 月實施調查時約貶值 7 日圓。

這份短觀報告的調查期間為 2022 年 5 月 30 日到 6 月 30 日，回答基準日為 6 月 13 日，在回答基準日為止有七成五的企業完成回答。