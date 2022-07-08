別再困擾了！美國經濟已陷入衰退

富國銀行投資研究所（WFII）表示，投資人沒必要再為美國經濟何時陷入衰退而煩惱了，因為美國經濟已陷入衰退，原因包括通膨比預期更快、更廣，消費者信心也下降。

這家富國銀行旗下投資策略部門周四（7 日）指出，美國經濟在下半年——也就是現在——陷入衰退，最新預測比一個多月前更加悲觀，當時該部門預料美國經濟會出現「輕度」（mild）衰退，且時間點是年底前，如今 WFII 將衰退時間預測往提前，並將衰退嚴重程度提高至「溫和」（moderate）衰退。

WFII 是第一批認為美國經濟已陷入衰退的機構之一，相較下，富國銀行另一個部門的經濟學家，預測美國經濟到明年年中才會出現輕微衰退。Guggenheim、野村證券等機構則預估美國經濟會在明年年底前陷入衰退。

美國第 1 季國內生產毛額（GDP）萎縮 1.6%，為 2020 年第 2 季以來首見負成長，經濟學家普遍預期，第 2 季經濟也不容樂觀。

聯準會（Fed）大舉緊縮貨幣政策，導致投資人更加擔憂經濟衰退。Fed 在 6 月一口氣升息 3 碼（75 個基點），為 1994 年最大升幅。

WFII 的最新預測顯示，明年底前美國的失業率為 5.2%，今年為 4.3%，數據分別高於原估的 4.4% 及 3.8%。

因此，WFII 將美股標普 500 指數年底預期下修至 3,800-4,000 點，原本為 4,200-4,400 點。標普 500 指數周四收盤報 3,902.62 點，意味今年來下跌 18.1%。