中國持美債規模 降至12年低點 前十大海外債主均減碼

最新數據顯示，中國 4 月持有的美國公債規模，降至 2010 年 5 月以來最低水準，中日兩國共計減碼逾 500 億美元，且前十大海外債主均減持美債。

美國財政部周三（15 日）公布的國際資本流動報告顯示，4 月中國持有總量較前月減少 362 億美元，降至 1.003 兆美元，為連續第五個月減持。

日本也減碼 139 億美元，降至 1.2 兆美元，下探至 2020 年 1 月以來最低紀錄，但日本仍是美國最大海外債主。

前十大海外債主均減碼，包括英國、瑞士、法國、巴西等國在內。整體而言，外國債主持有規模降至 7.455 兆美元，寫下去年 4 月以來最低水準。

分析師認為，中國減持美債，可能是為了分散外匯布局。而中國出脫美債，導致美國公債殖利率上升。4 月初 10 年期公債殖利率為 2.3895%，到月底大幅攀升約 55 個基點。

日本 4 月進一步減碼美債的原因，是日圓兌美元匯價持續貶值，促使日本投資人出售美國資產，套取匯兌收益。

日圓匯價周四盤中下跌 0.3% 至 134.19 日圓兌 1 美元。日圓匯率周一盤中跌逾 0.5% 至 135.19 日圓，創 1998 年 10 月以來最低紀錄。