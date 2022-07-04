鴻海研究院量子錯誤更正技術獲肯定 將助國家隊發展

鴻海 (2317-TW) 積極發展量子電腦領域，由鴻海研究院參與開發的量子錯誤更正技術，除了獲得全球頂級期刊肯定外，鴻海研究院也計畫將該研究成果，分享給行政院科技部量子國家隊，協助台灣量子計算發展。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、美國普林斯頓大學教授 Vincent H. Poor 及其合作夥伴完成的最新研究成果「Entanglement-assisted concatenated quantum codes」，於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS) 發表，該研究發展了新的量子錯誤更正的技術，構造出更優秀的錯誤更正碼，提升量子硬體效能。

謝明修表示，在硬體上實現錯誤更正技術，才能夠構造出超越現有經典計算能力的量子電腦，除此之外，更高效的錯誤更正碼，也能改善量子通信傳輸的速率。

據了解，量子錯誤更正作為量子容錯計算的核心關鍵技術，該研究是利用量子糾纏建構出高碼率跟長碼距的量子序連碼，進而發展了新的量子錯誤更正技術，可望提升量子電腦硬體效能，降低錯誤率；研究理論核心是基於謝明修在博士期間發表在 Science 期刊的架構延伸而來。

而《美國國家科學院院刊》則是美國國家科學院的官方研究週刊，和《自然》(Nature) 和《科學》(Science) 等，同是世界上最具知名度的基礎科學領域的學術期刊之一，在全世界各地擁有廣大的從事基礎科學研究的讀者群。該期刊的五年平均影響因子達 12.291。