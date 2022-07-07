〈美股盤後〉Fed釋鷹派會議紀要 科技股尾盤急拉 美股翻紅作收

聯準會週三 (6 日) 釋出鷹派的 6 月會議紀要，重申對抗通膨的承諾，紐約原油墜入熊市，能源股賣壓沉重，所幸科技股尾盤急拉，四大指數翻紅作收。

數據方面，美國 6 月 ISM 非製造業指數報 55.3，優於市場預期，雖連三個月下滑，創自 2020 年 5 月以來新低，但仍維持在 50 基準點以上。美國 5 月 JOLTS 職位空缺 1125.4 萬人，連續兩個月創疫情以來最大單月跌幅，凸顯大辭職潮有降溫趨勢。

政經方面， 聯準會公布上月 FOMC 會議紀要指出，若通膨未如預期下滑，聯準會可能會採取「更具限制性」的政策立場，儘管這可能會在一段時間內減緩經濟增長步伐。與會官員預期 7 月會議可能會再升息 2 碼或 3 碼。

會議紀要發布後，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測聯準會於 7 月升息 3 碼的機率從 83% 左右提高至超過 90%。

7 月升息 3 碼機率超過九成 (圖片：FedWatch)

西方國家持續擴大對俄國的制裁力道，7 大工業國 (G7) 上月底同意研究對俄國石油價格設置上限後，外媒週二引述消息人士指出，美國及盟國正討論將俄羅斯石油價格限制在每桶 40 至 60 美元之間，藉以弱化俄國財源，同時穩定國際油價。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.51 億例，死亡數突破 634 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 121 億劑疫苗。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收紅，公用事業、資訊科技和醫療保健領軍大漲，惟能源、金融和非必需消費板塊黯黑走低。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王續揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.96%；Meta (META-US) 漲 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.73%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.28%。

道瓊成分股互有消長。聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.99%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.61%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.74%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.9%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.32%；高盛 (GS-US) 下跌 1.16%。

費半成分股逾半收紅。AMD (AMD-US) 漲 0.20%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.11%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.65%；美光 (MU-US) 上漲 1.13%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.15%； 高通 (QCOM-US) 上漲 0.98%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.72%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.99%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.96% 至每股 142.92 美元。高盛警告，若全球經濟衰退來臨的話，蘋果硬體和設備銷售將面臨風險，未來連續兩個財年的營收都將會減少 2%，故將蘋果目標價從先前的 157 美元下調至 130 美元，維持「中性」評級。

高盛將蘋果目標價從先前的 157 美元下調至 130 美元 (圖片：AFP)

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.28% 至每股 266.21 美元。英國競爭及市場管理局 (CMA) 對微軟收購電子遊戲發行商動視暴雪 (ATVI-US) 展開初步反壟斷調查，評估這筆交易是否會損害市場競爭，導致價格上漲或消費者選擇空間減少，預計今年 9 月 1 日前完成評估，再決定是否進一步深入調查。

美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 震盪收黑 0.57% 至每股 695.20 美元。中國乘用車協會 (CPCA) 週三公布初步估計顯示， 特斯拉 6 月在中國的售出約 78000 輛中製電動車，月增率高達 142%，年增率達 135%。

英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82% 至每股 36.99 美元。英特爾週三證實，因專注於晶片業務，已將旗下無人機燈光秀業務的「部分資產」出售給馬斯克弟弟 Kimbal Musk 的 Nova Sky Stories 公司，但英特爾沒透露出售價格。

愛立信 ADR (ERIC-US) 上漲 0.68% 至每股 7.42 美元。愛立信下修今年 5G 用戶數預估，從先前的 11 億戶降至 10 億戶，預估 2027 年 5G 用戶衝上 44 億戶。

經濟數據

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值報 52.7，預期 51.6，前值 51.6

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值報 52.3，預期 51.2，前值 51.2

美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 54.3，前值 55.9

美國 5 月 JOLTs 職位空缺數預期 1,100 萬，前值 1,140 萬

華爾街分析

TD Securities 全球利率策略主管 Priya Misra 稱：「實際上，會議紀要反映出聯準會對通膨的擔憂，儘管聯準會官員們相信，通膨可能會在一段時間內保持高位而且增長風險越高，但他們仍談到可能適時出台更為嚴格的緊縮政策，相對於市場越來越確信聯準會會因經濟衰退而不願升息的情況，這顯得較為鷹派。」

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 指出，過去幾個交易日的市場走勢是典型的衰退定價，投資人越來越意識到風險。

SEB 投資管理公司全球資產配置主管 Hans Peterson 研判：「要讓全球市場再次感覺好轉，油價和通膨必須下降並維持低水位，我們正在關注的是消費者的反應，以及全球央行何時退出量化緊縮。」

Richard Bernstein Advisors 基金經理 Dan Suzuki 警告，企業利潤增長持續放緩，加上流動性持續緊縮，科技泡沫仍未消除，暗示投資人勿搶買科技股。

NewEdge Wealth 投資長 Cameron Dawson 表示：「市場會經歷 30% 的下跌，即經濟衰退時的平均跌幅，抑或是 2000 年和 2008 年兩次債務危機出現的跌幅 50% 呢？建議投資人在標普下跌到 3400 至 3500 附近時買入價值股。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主