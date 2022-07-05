韓墨兩國外長實施會談 盼早日重啟自由貿易協定談判

韓墨兩國外長實施會談 盼早日重啟自由貿易協定談判 (圖片：AFP)
韓墨兩國外長實施會談 盼早日重啟自由貿易協定談判 (圖片：AFP)

南韓外交部周二 (5 日) 宣布，該國外長朴振和墨西哥外長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 昨日 (4 日) 在首爾進行會談，為進一步鞏固兩國間經濟合作的制度框架，也強調了重啟自由貿易協定 (FTA) 談判的重要性。

據《韓聯社》周二報導，南韓和墨西哥為了兩國間的自由貿易協定，已於 2006 年實施策略性經濟互補協議 (Strategic Economic Complementary Agreement，SECA) 談判，並於 2007 年展開自由貿易協定談判，但後來因為墨西哥方面態度消極，談判也在 2008 年中斷。

多年之後，南韓和墨西哥在 2016 年的領袖會談上，同意重啟相關談判，兩國貿易部長也在 2021 年 8 月和 10 月時進行會談，並於同年 11 月實施次長級協商，積極推動自由貿易協定談判的重啟。

此次會談當中，朴振強調，將南韓加入太平洋聯盟 (Pacific Alliance，PA) 準會員國的重要性；該聯盟的成員包括哥倫比亞、智利、墨西哥及祕魯等四個國家。朴振期盼在能源、基礎建設領域，能夠進一步的擴大合作關係。

另外，在供應鏈、經濟安全保障等領域，為能夠在概括性的經濟合作進行更進一步協商，雙方也提出重啟韓墨兩國經濟共同委員會的建議。

厄伯拉特則對南韓企業參與墨西哥南部塔巴斯科州 Dos Bocas 煉油廠的興建作業給予高度評價，期盼南韓企業能擴大投資、並透過經濟發展共享事業 (Knowledge Sharing Program，KSP) 來分享政策上的經驗。

會談結束後，兩國外長也簽署了「韓墨開發合作諒解備忘錄」。

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