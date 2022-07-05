韓墨兩國外長實施會談 盼早日重啟自由貿易協定談判

南韓外交部周二 (5 日) 宣布，該國外長朴振和墨西哥外長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 昨日 (4 日) 在首爾進行會談，為進一步鞏固兩國間經濟合作的制度框架，也強調了重啟自由貿易協定 (FTA) 談判的重要性。

據《韓聯社》周二報導，南韓和墨西哥為了兩國間的自由貿易協定，已於 2006 年實施策略性經濟互補協議 (Strategic Economic Complementary Agreement，SECA) 談判，並於 2007 年展開自由貿易協定談判，但後來因為墨西哥方面態度消極，談判也在 2008 年中斷。

多年之後，南韓和墨西哥在 2016 年的領袖會談上，同意重啟相關談判，兩國貿易部長也在 2021 年 8 月和 10 月時進行會談，並於同年 11 月實施次長級協商，積極推動自由貿易協定談判的重啟。

此次會談當中，朴振強調，將南韓加入太平洋聯盟 (Pacific Alliance，PA) 準會員國的重要性；該聯盟的成員包括哥倫比亞、智利、墨西哥及祕魯等四個國家。朴振期盼在能源、基礎建設領域，能夠進一步的擴大合作關係。

另外，在供應鏈、經濟安全保障等領域，為能夠在概括性的經濟合作進行更進一步協商，雙方也提出重啟韓墨兩國經濟共同委員會的建議。

厄伯拉特則對南韓企業參與墨西哥南部塔巴斯科州 Dos Bocas 煉油廠的興建作業給予高度評價，期盼南韓企業能擴大投資、並透過經濟發展共享事業 (Knowledge Sharing Program，KSP) 來分享政策上的經驗。

會談結束後，兩國外長也簽署了「韓墨開發合作諒解備忘錄」。