睽違24年 NEC重返電競PC市場

中國聯想集團旗下 NEC 個人電腦公司 (NEC Personal Computers) 周二 (5 日) 宣布，睽違 24 年，重返遊戲電腦市場，將推出包含遊戲控制器在內的套裝產品，以降低跨入電競領域的門檻；除了電競玩家集中的廿、卅歲消費者，也期盼吸引其他年齡層的客群。

NEC 睽違 24 年推出電競用桌機電腦「LAVIE GX」系列，從周二開始接受預訂。款式依銷售方式不同，分為線上商店版和實體店面版；其中實體店面版的高階款參考售價為 30 萬 2,280 日圓 (約新台幣 6 萬 6 千元)，內附鍵盤、滑鼠、遊戲控制器和耳機麥克風等。

主機外觀是以黑色為主，呈現沉穩內斂風格。顯卡採用 nVidia(NVDA-US) 的 GeForce RTX 3060，不論是遊玩哪種類型的遊戲都游刃有餘。

目前在日本國內的遊戲電腦市場，熱銷產品大多來自台灣和美國的電腦廠商，而聯想本身也有推出 Legion 系列的電競電腦。

NEC Personal Computers 執行董事河島良輔表示，由於電競電腦的基本性能很高，有許多人使用在遊戲之外用途，該公司是以高性能來作為產品訴求。

目前日本國內的電腦市場，在日本政府力推的中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School 構想」政策於去年春天告一段落後，就持續萎縮；不過在電競和遊戲直播的用途方面，市場需求則維持暢旺。據調查公司 GfK Japan 的統計數據，2021 年的 PC 銷售當中，電競電腦所占比例為 8%；該比例從 2015 年以來，已從 1% 節節攀升。