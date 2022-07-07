加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/07/05）

野村腳勤觀點：

●並非所有半導體業都面臨高庫存危機

近期半導體庫存增加仍是市場關注的焦點，由於終端消費需求放緩以及晶圓代工漲價影響，1Q22 全球半導體存貨金額已成長到 513 億美元 (YoY+36%)，庫存天數也上升至 86 天的近三年最高水準，確實整體半導體業正面臨著修正庫存的壓力，但如果往下拆分子產業來看，各自表現卻是差異頗大，比如 PC、手機的需求衰退是最明顯的，反映在 PC 及通訊類半導體庫存已連續四季都在平均值以上，反觀車用、工業類半導體庫存的終端需求仍大，庫存連續八季都低於長期平均水準。我們依然認為，車用、工業類半導體的長期需求仍然強勁，雖然短期因經濟放緩疑慮導致股價下跌，但只要經濟不致於大幅衰退，這類受惠創新趨勢以及基本面支撐的類股長期仍有表現空間。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 美國就業維持高檔：4 月職缺率達 7% 的歷史高點，就業市場仍有空間承受政策的緊縮

（二） 塞港問題舒緩：全球貨櫃停泊天數持續穩定下降，供應鏈壓力獲得紓解，有利於通膨降溫

（三） 消費仍維持高檔：美國製造業與服務業 PMI 維持擴張區間，且商品與服務消費仍維持高檔

●大盤利空因素：

（一） 聯準會加速升息：市場預估 7 月與 9 月分別升息 3 碼與 2 碼，加速升息使得經濟硬著陸的風險增加

（二） 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月，庫存去化恐影響企業營收及獲利

（三） 企業投資意願受衝擊：5 月企業耐久財新訂單增幅小於積壓訂單，或引發製造業衰退疑慮

●消費意願將是美國溫和衰退的關鍵

許多人擔憂近期美國經濟將陷入衰退 (衰退定義：連續兩季經濟負成長)，確實各項指標皆顯示經濟成長正在放緩，但相比於歷史美國幾次衰退經驗，這次最大的差異在於美國家庭財富仍處在歷史高位，同時家庭負債佔 GDP 比重也在金融海嘯後的低位，這代表美國人是有「能力」消費來提振經濟成長的，只是因為擔憂通膨而不「願意」消費，但相比於金融海嘯時人民負債飆高，人民無法消費刺激經濟才導致衰退，而從最新紐約 FED 模型預估未來 12 個月美國衰退機率不到 5% 來看，也同樣反應這點。當然股市總會提前反應利空，第三季確實可能放緩，但能確定的是隨著第四季消費旺季 (黑色星期五、聖誕節) 來臨，將有助於提振美國經濟重返成長，避免連兩季陷入經濟衰退。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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