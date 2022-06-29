野村投信第三季台股投資展望：波動加大 選股優先

近期台股受到通膨持續創高、美股回檔修正的影響震盪走低，近日加權股價指數創下 5 月中以來的新低。野村投信表示，目前市場仍面對諸多不確定因素，而通膨、央行急速升息乃至於景氣前景是目前投資人最關切的部分，有鑑於第三季市場仍在等待更多經濟數據的公布，預期股市仍將持續整理，且因投資信心不足，易受消息面影響而大幅波動，除了逢低布局，選股也是影響投資成效的重要關鍵。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，以全球基本面來說，大多數國家均已走過疫情高峰，但烏俄戰爭推升原物料價格，通膨走高迫使聯準會在內的多國央行加速升息，使得全球經濟趨緩，引發步入衰退的擔憂。不過，紐約聯準銀行模型顯示未來 12 個月美國經濟衰退機率仍低 (資料來源：Bloomberg；資料日期：2022/06/16)。以台灣來說，主計處預估 2022 年經濟成長率為 3.9%，出口持續成長但動能趨緩，國內消費可望在疫情過高峰後逐步回升，加上第三季進入傳統旺季，鋪貨效應仍值得期待。

第三季市場仍將持續反映許多不確定因素，首先仍是美股因通膨與經濟前景持續震盪的影響，近期受到關注的庫存修正也將持續進行，不過，個別產業的庫存水準仍有差異，目前仍是以手機、TV 等消費性電子產業的庫存較多。而先前中國因疫情採取的封控措施影響企業出貨，也將反映在第二季財報上，所幸隨著中國重新開放，供給面影響可望降低。整體而言，在通膨數據尚未觸頂並開始走緩，市場信心仍疲弱，股市震盪幅度大，投資難度也更高。

姚郁如指出，台股大盤經過近日下跌後，價值面也變得比較便宜，目前本益比約 12 倍，本淨比約 2.0(資料來源：CLST, Bloomberg；資料日期：2022/06)，可考慮逢低介入，惟須留意後續企業盈餘下調的情況，以亞洲主要產業盈餘成長近 3 個月調整情形來說，除了能源、原物料以及電信外，其餘產業均出現下修。因此，慎選產業以及個別企業，是最重要的勝出關鍵。看好標的仍以長期成長型產業為主，科技股方面包括半導體、高速運算、AI，伺服器與自動化等，傳產則為新能源車、自行車、紡織、金融等。

附表. 野村投信 2022 年第三季台股投資建議

資料來源：野村投信；日期：2022/06

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