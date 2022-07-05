野村投信：大盤持續震盪整理 逢低布局長期趨勢股

對於經濟恐將步入衰退的擔憂縈繞不去，高漲的通膨以及急速升息等措施衝擊投資人信心，上週台股持續回檔整理，加權股價指數於週四 (6/30) 跌破萬五關卡，週五 (7/1) 更延續跌勢，單週指數大跌 960 點，收在 14343 點。由於近期的經濟數據顯露景氣走緩跡象，在通膨尚未觸頂並趨緩前，投資人將保持觀望，而股市短線則易受到消息面影響，震盪幅度仍大。因此，宜秉持不追高、逢低布局長線趨勢股的原則，以中長線投資的態度度過這段震盪期。

近期公布的經濟數據仍是多空參半，美國及歐元區 6 月 PMI 數據不如預期，美國 6 月 CB 消費者信心指數從 5 月的 103.2 降至 98.7，低於市場預期，但美國 5 月耐久財訂單上揚 0.7%，超越預期。雖然部分投資人擔憂經濟可能步入衰退，惟根據紐約聯準銀行模型，未來 12 個月美國經濟衰退機率仍低 (資料來源：Bloomberg；資料日期：2022/06/16)。而在台灣，國發會發布 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分，與上月持平，燈號為連續三個月綠燈，雖然出口可能受外部環境影響而有較大壓力，但內需可望因國內疫情趨緩以及 7、8 月暑假帶動，而有不錯表現。

就台股而言，近期將陸續反映幾項負面因素。首先是通膨與升息，大多數國家均已走過疫情高峰，但烏俄戰爭推升原物料價格，通膨走高迫使聯準會在內的多國央行加速升息，聯準會已在 6 月份的利率會議升息三碼，縮表也從 6 月展開，預期 7 月份仍可能升息三碼，而這已開始讓市場測試底部。在此之後，企業調整庫存會成為關注焦點之一，先前三星暫停拉貨只是序曲。隨後，市場將開始反映企業獲利成長預期下調的負面訊息，這些訊息將持續影響投資信心。

不過，也有正向的因素可望提供大盤下檔支撐。從價值面來看，大盤經過近日下跌後，價值面也變得比較便宜，目前本益比約 12 倍，低於 10 年平均值 (資料來源：CLST，Datastream，Bloomberg；資料日期：2022/06)；股東權益報酬率 (ROE) 也維持在 17.3% 的相對高檔 (資料來源：TEJ, Morgan Stanley Research；資料日期：2022/06/14)。此外，下半年開始進入科技業的傳統的備貨旺季，雖然庫存仍在持續調整，不過，個別產業的庫存水準存在差異，目前以手機、TV 等消費性電子產業的庫存較多，整體旺季效應仍值得期待。

在多空因素交互影響下，預期大盤將以反覆震盪打底的格局為主，選股的難度也更高，建議投資人勿追高，趁回檔時布局中長期成長趨勢明確的族群。就科技股來說，半導體長線仍持續看好，雖然今年第一季存貨金額增加，但不同應用類別的差異頗大，例如 PC 及通訊類半導體庫存持續增加，已見到修正庫存的壓力，而車用及工業類的庫存仍低於平均水準；至於高速運算、伺服器、AI 以及自動化等，也是成長趨勢看好的產業。傳產方面，符合全球綠能趨勢的電動車，疫後成長動能轉佳的機能性服飾，以及受惠於升息趨勢的銀行股，亦為可留意的標的。

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