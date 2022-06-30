野村投信: 底部時間拉長，第四季前仍在利空測底

加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/06/29）

野村腳勤觀點：

漲電價不可怕，不敢消費才是大問題

近日台電調漲電價的消息嚇壞不少人，連台股也一定程度反映利空，連續兩日下跌，幾位用電大戶如：科技業、鋼鐵業、水泥業紛紛被點名，擔心企業獲利會受此影響。當然隨著電價上漲，企業端生產成本肯定會上升，但從主計處資料顯示，電費佔台灣製造業成本平均不到 2%，從比例來看，電價調漲的影響其實非常有限，然而為什麼股市仍下跌反應呢？因為大家的確擔憂企業獲利成長放緩，但主要是受到通膨壓抑消費，連營收都將受衝擊，電價調漲不過是錦上添花罷了。儘管我們認為很可能第四季見到通膨下滑，但消費者信心何時恢復卻仍待觀察，從另一個角度來說，即便企業可以透過漲價來轉嫁通膨成本給消費者，但若連商品都賣不出去，那漲價的意義也不大。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一） 中國復工及刺激政策：中國陸續解除封城，並出台各項刺激經濟政策，有助帶動台廠訂單回溫

（二） 股票評價便宜：目前台股本益比約 11 倍，低於近五年平均水準，相當具有吸引力

（三） 電動車需求持續升溫：電動車、伺服器的需求持續升溫，可望帶動台灣相關供應鏈商機

大盤利空因素：

（一） 通膨衝擊消費信心：受高通膨影響，美國 6 月密大消費者信心指數 50，創下歷史最低水準

（二） 聯準會加速升息：聯準會 6 月升息 3 碼，全年預期升息 13 碼，加速升息使得經濟硬著陸的風險增加

（三） 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月，庫存難以去化恐影響企業營收及獲利

底部時間拉長，第四季前仍在利空測底

6 月經歷一波修正後，大盤指數 15,200 點已跌破去年低點，不管從技術面或評價面來看，股市確實到了相對底部的位置，但這代表反轉要來了嗎？或許還要多點耐心。實際上這次股市修正與以往很不一樣，美國的經濟並不差，家庭人均資產 14.9 萬元是十年前的兩倍，人民是有足夠資產應對經濟衰退風險；然而通膨也是 40 年來最高水準，這導致消費者信心指數創下 50 的歷史最低，連帶拖累經濟展望。如果參考 2000 年及 2008 年經驗，通膨最低的時候也是股市反轉的時候，考量聯準會升息以及中國解封，通膨應能受到一定控制，加上第四季將迎來最高基期，我們認為第三季末、第四季初應能見到通膨下滑，在此之前市場可能利空不斷，股市仍將反反覆覆的以利空測底。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/05/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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