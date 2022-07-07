鉅亨美股雷達：市場關注就業數據 蘋果擬推大螢幕Apple Watch

美股重要看點：

美今日將公布號稱小非農的 ADP 就業數據、上周初領失業救濟人數。美國 10 年期公債殖利率來到 2.93%，美股期貨週四 (7 日) 上升，道瓊期貨漲 0.33%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.35%。

隨著經濟數據疲軟，市場參與者越來越擔心經濟衰退的前景，而 Fed 已承諾採取積極的貨幣政策來應對飆升的通膨。

Fed 在 7 日公布的 6 月 14 到 15 日的會議紀錄顯示，官員支持在 7 月的會議上升息兩碼 (50 個基點) 或三碼 (75 個基點)，強調對抗通膨的必要性，並同意可能需要延長升息周期，防止高通膨變得根深蒂固，即便會導致美國經濟成長放緩。

不過，會議紀要中並未直接提到經濟衰退風險，事實上官員們表示，他們認為數據顯示的美國本季國內生產毛額 (GDP) 正在擴張，而且就業市場仍然吃緊，但他們承認經濟下行的風險存在，尤其是 Fed 的政策可能產生比預期更大的影響。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周三 (6 日) 表示，全球經濟展望從 4 月以來「明顯變得黯淡」，不排除明年陷入經濟衰退。

近期美國成長股的表現優於價值股，市場專家開始疑心，美國聯準會 (Fed) 偏鷹並積極升息的立場是否已觸頂。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 在週三 (6 日) 發布的一份報告中指出，雖然現在就斷定價值股優於大盤的走勢已結束，為時尚早，但最近科技股的表現值得關注，如果漲勢可以持續下去，這將是一個強烈的訊號，表明市場將放下升息的擔憂，開始將注意力轉向 2023 年降息的可能性。

此外，Essaye 也表示，若是科技股表現能夠持續好於大盤，可能顯示市場對 Fed 偏鷹程度的預期已過高峰。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 ADP 就業人數，預估 200K，前值 128K

美國當週首次申請失業金 (萬人)，預估 24，前值 15

重要個股動態：

彭博引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 計劃推出有史以來螢幕最大的智慧手錶，搭載更大的電池和更堅固的金屬錶殼，目標客群瞄準極限運動愛好者。

這款錶殼更堅固的 Apple Watch 螢幕對角線估近 2 英寸，大於另外兩款即將推出的新款 Apple Watch，標準版的 Apple Watch Series 8 維持與上一代同樣的 1.9 英寸螢幕，低階版的 Apple Watch SE 也會保留當前的螢幕尺寸。

據了解，這款專門瞄準極限運動者的 Apple Watch，螢幕面積比目前最大的 Apple Watch 還要多出 7%，解析度約為 410x502 像素，與現有的其他型號相當，預計今年稍晚和另外兩款 Apple Watch 一同發表。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 董事會已批准分割股票，周四 ( 7 日) 盤前股價漲逾 7%。

該公司表示，在 7 月 18 日收盤時有公司持股的股東，每一普通股 A 股將獲得額外 3 股的股息。該股息將於 7 月 21 日收盤後派發，並於隔日起以分割調整後的基礎進行交易。

當公司希望增加股票數量，並使投資者更能負擔買進時，就會進行股票分割。GameStop 周三收低 2.33% 至每股 117.43 美元，盤後大漲 8.91%，報每股 127.89 美元。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動車新創公司 Rivian 周三 (6 日) 公布，由於產量增加、需求暢旺，第 2 季交車量較前季大幅成長三倍，全年產量目標維持不變，展現因應供應鏈挑戰的成效，股價應聲大漲 10%，成為電動車類股當日低迷盤勢中少見的亮點。週四盤前上漲 1.08%。

Rivian 表示，第 2 季產量增加 72% 至 4401 輛，全年 2.5 萬輛生產目標不變 (即 3 月砍半後的水準)。第 2 季的交車量為 4467 輛。