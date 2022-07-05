〈房產〉市調：買氣轉冷房價續漲 全台Q2新案成交價年增逾2成

台灣央行自 3 月起升息 1 碼半，加上打炒房、疫情等黑天鵝，市場買氣逐漸收斂。不過根據市調機構統計，全台第二季新建案總銷 4224.82 億元，季減 5%，年增 19%；新進場個數與戶數為 361 件、2.6 萬戶，整體表現與上季持平，但與去年同期相比，全台總銷金額增加，且平均每坪成交價已達 50.42 萬元，年增 23%。

591 新建案指出，由於 2021 年同期遭逢三級警戒市場急凍，今年管制則相對寬鬆，因此反彈力道明顯。房價則在通膨壓力及缺工缺料兩把火助燃下，漲勢兇猛，目前全台新建案平均成交價已站穩 5 字頭，與去年同期相比，漲幅超過 2 成，其中新竹以南等四都更是暴漲 4-5 成，估計短期內仍難以出現修正潮。

數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案統計，2022 年第二季新建案總銷為 4224.82 億元，季減 5%，年增 19%。591 新建案分析，當前市場多空交雜，除了有疫情攪局，還得面臨央行連續升息及打炒房等政策面所帶來的衝擊，導致全台案場來人較上季銳減 2 成。尤其是北台灣更是首當其衝，建商及買方出手意願普遍不高。反觀中南部，雖然買氣略跌，不過在台中及高雄，在指標案及 329 檔期延推個案領軍下，反彈幅度超出預期，也是第二季全台量能小跌的主因之一。

而在台北市，第二季缺乏大量體指標案撐場，量能較上季縮水不少，再加上疫情衝擊，案場來人驟降。591 新建案市調指出，現階段北市除了新案能吸引買方上門，部分開賣較久的舊案買氣皆有所降溫。不過，在通膨推升房價等因素下，蛋黃區房價則持續走強，北市新案目前成交均價每坪已突破 110 萬元，較去年同期漲幅逾 1 成。

至於新北市，今年第二季推案火力集中於林口、三重及淡水等地，其中淡水新市鎮重劃區內更有總銷 130 億元的造鎮案「湯泉台北灣 7」登場，也是雙北本季唯一案量逾 100 億元的指標個案。然而，受制於疫情及升息等不確定性，當前新北市買氣明顯縮手，建商也多半選擇延後推案，導致第二季個案數走跌，案量也失守 1000 億元大關，較去年同期相量縮超過 1 成。

桃園近年買氣興旺，不過隨著青埔、中路等重劃區開發成熟，建商及買方開始向外出走，帶動新興區塊如機捷 A10、草漯等重劃區，推案均有不錯斬獲，也讓案量維持高水位。反觀首季表現不錯的新竹縣市，在升息及部分新案建照申請延宕等影響下，不僅量能銳減，案場每周平均來人，也從上一季的 19 組下滑至 10 組；但令人訝異的是，雖然買氣平淡，當地房價漲幅卻超有感，尤其是去年同期當地新案成交單價僅有 2 字頭，第二季暴漲至 4 字頭，年增幅超過 5 成，包含過往被視為平價區塊的金雅重劃區，部分新案價格更已來到 5 字頭。

而今年以來，推案熱度始終平平的台中市，本季在蛋黃區指標案及 329 檔期延推案助攻下，案量止跌回升。據了解，這次西屯區案量大爆發，一口氣有「豐邑 PARK ONE」、「國雄無双」、「鉑金愛悅」等重量級新案登場，合計貢獻逾 460 億元的總銷，占全台中比重超過 4 成。另外，在北屯、神岡及龍井等區，也有許多趕不上 329 檔期的個案選在此時登場，使台中表現格外亮眼。

在台灣南部地區，台南上季在科技業擴廠需求排擠下，缺工情形嚴重，加上升息及行政流程等因素導致推案延宕，整體基期較低。幸好第二季在安南、永康等區的中小量體個案領軍下，有效挹注動能回穩。至於高雄，受惠投資動能強勁，建商推案意願熱絡，包括在北高雄三民、左營等地，均有由品牌建商主打的指標案進場，包括總銷逾 100 億元的「艾美國際城」及「NeXT21」等案，帶動市場成長。



