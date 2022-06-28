〈房產〉今年前5月全台土增稅實徵額下滑 台北、台中及高雄逆勢成長

依財政部最新統計，今年前 5 月土增稅實徵淨額 451.7 億元，較去年同期衰退 2.9%，綜觀各縣市表現，件數部分六都僅新北增加，其餘皆減少；金額部分全台六都北市、台中、高雄市增加，其餘部分減少。

房仲業者認為，近年長期持有者移轉降溫，短期交易增加造成此一現象；加上地方政府調整公告現值腳步趨緩，民間節稅有其規劃等，也是重要原因，造成土增稅收衰退的重要原因。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年前 5 月土增稅件數與稅額表現多較去年弱勢，六都金額以台北、台中、高雄呈現成長，其中北市增幅 18% 最亮眼。但新北件數增，金額卻減少，除與交易標的所在現值增加有限外，交易個案土地持份小、短期交易也是原因之一。

六都以外，較值得注意的是，南投、金門、苗栗、屏東與金門在件數與金額均呈現成長，顯見區域仍有一定交易熱度，反觀花蓮與宜蘭過往交易火熱，土增稅收入搶眼，但最近表現較弱，其中花蓮在件數減少 27.2%，金額減少 47.8%，綜合表現上最為差強人意，推估區域價格高漲，影響交易意願有關。

土地增值稅與不動產交易關係密切，統計 2022 年前 5 月六都整體交易量合計為 11 萬 201 棟，較去年同期微增 0.7%，其中台北市年增 0.8%，新北市年增 1.1%，桃園市年減 0.6%，台中市年增 4.1%，台南市年增 0.7%，高雄市年減 2.7%，但六都土增稅卻不一定和買賣移轉呈現正相關，推估與短期交易增加有關外，近年民眾針對不動產移轉積極提前規劃稅務，如稅額過大可能透過繼承方式取得，土增稅大戶減少，也因此產生影響。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡提醒，對於長期持有者來說，土地增值稅會成為交易時的一大負擔，建議家中若有長期持有，需要處分的不動產，一定要預先算好土地增值稅，並做好相關規劃，避免屆時成為一大負擔。