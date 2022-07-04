去年下半年空屋率8.66%再創新低 長期下降趨勢明顯

內政部今 (4) 日發布空屋率調查，去年下半年全國低度使用 (用電) 住宅比率降至 8.66%，較上半年減少 0.48 個百分點，長期下降趨勢明顯；去年第 3、4 季全國新建餘屋總量皆低於 7 萬宅，也呈現緩步下降。

為了解可供居住使用，但用電量偏低的住宅情形，內政部利用台電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於 60 度的住宅視為低度使用住宅。經分析，全國低度使用住宅比率自 2018 年起持續降低，2021 年下半年為 8.66%，較 2021 年上半年減少 0.48 個百分點，較 2018 年減少 1.15 個百分點。

就縣市別觀察，去年下半年各縣市低度使用住宅比率，最低的三個縣市分別為台北市 6.54%、新北市 7.1% 及新竹市 7.37%；最高的三個縣市分別為金門縣 17.16%、宜蘭縣 14.81% 及台東縣 13.68%。

就地區別觀察，低度使用 (用電) 住宅比率變化，北部、中部及南部縣市近 3 年大多呈現下降趨勢，與 2019 年相比，北部縣市以新竹市減少 2.03 個百分點最多，中部縣市以苗栗縣減少 1.63 個百分點最多，南部縣市以嘉義市減少 0.81 個百分點最多；東部縣市近 3 年變動較小，與 2019 年相比增減在 0.1 個百分點內。

內政部表示，低度使用住宅比率小於 6% 者多屬六都的行政區，比率大於 20% 者則多屬較偏遠的鄉鎮市區，而因城鄉經濟發展程度差異，同一縣市之鄉鎮市區低度使用住宅比率可能存在非常大的落差，如新北市有 8 區 (多屬都市化程度較高地區) 比率小於 6%，亦有 3 區 (多屬較偏遠地區) 比率大於 20%。

至於全國新建餘屋方面，於 2020 年下半年至 2021 年下半年數量呈現平穩，維持在 7 萬宅左右，去年第 3 季為 6 萬 9877 宅、第 4 季為 6 萬 9721 宅。以長期觀察，新建餘屋數量自 2018 年第 2 季 8 萬餘宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，雖然去年第 4 季數量較上年同季多，但第 3 季、第 4 季數量相對第 2 季仍為減少，且皆低於 7 萬宅。

就六都而言，去年第 4 季新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市 1 萬 5038 宅、台中市 9997 宅、桃園市 9820 宅、高雄市 7917 宅、台南市 5937 宅、台北市 3649 宅，其中台中市、桃園市及台南市之宅數皆略多於上季。

