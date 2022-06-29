〈房產〉全台房市交易升溫 都會區衛星城市出現新熱區

全台房價急漲，使得不少衛星城市近年異軍突起，市調機構統計今年第 1 季主要都會區成交量，對比 2018 年第 1 季成交量，這 5 年間有不少行政區交易件數翻倍，最多甚至飆漲近 10 倍，而房價漲幅最高也逼近 7 成。七都各行政區包括新竹芎林、台中梧棲、龍井、新北八里等意外成為全台房市新興熱區。

591 實價登錄統計，全台七都之中成交件數增幅居冠的為新竹縣芎林鄉，成交量 5 年間暴增近 10 倍，2018 年第一季芎林成交量僅 12 件，然而今年第一季成交量達 130 件。全因以竹科買盤為主的新竹，近年在竹北房價暴衝之下，使得鄰近的芎林受惠，吸引科技新貴及竹北換屋族到此置產，交易多集中在區域內的三大重劃區 (19 公頃、綠獅與金獅)，房價也搖身一變，從 1 字頭漲成 3 字頭。

全台房市新熱區亞軍與季軍分別為台中梧棲與新北八里，兩地 5 年間交易量皆大增 4 倍。前者受惠於台中三井 OUTLET 在 2018 年底開幕，加上捷運藍線與海生館議題，使區域內的台中港重劃區推案大爆發；後者則因近年有淡江大橋、八里輕軌及台北港特區土地變更案等議題，交易多集中在區域內的台北港重劃區，兩地也皆靠著親民的 2 字頭房價，買盤主攻小資首購族。



再來由桃園的大園與觀音分別拿下房市新熱區的第四及第五名，對比 5 年前，兩區成交量增加約 3 倍。大園近年因青埔特定區推案火熱，助攻房市交易量，房價漲幅逼近 7 成；而觀音則為北部最大工業區，近年受惠台商回流影響，人口紅利持續流入。此外，兩地也受惠航空城計畫，使得大量拆遷戶選擇鄰近的大園客運園區以及觀音草漯區域購屋，意外成為房市新寵。

房市新興熱區第六名則是位於台中的龍井，2022 年第一季成交量 410 件，5 年間交易量增加約 2 倍，龍井與西屯相鄰，享有共同生活圈，然而房價只要 2 字頭，加上特五號道路即將開通，減少到中科的時間，近年成為科技新貴購買透天產品的首選之地。交易量同樣成長約 2 倍新熱區還有台南麻豆，麻豆受惠於原有的工業區重劃開發與麻善大橋旁闢建快速聯絡道路直達南科，縮短麻豆與南科距離，吸引不少偏好透天產品的南科工程師在此購屋。

接著則為高雄的大社與前金區，5 年間房屋交易量皆翻倍成長，自去年台積電宣布在楠梓設廠讓當地房價井噴後，連帶北高雄房價較低的大社也跟著受惠，不僅如此，區域內原有的工業區及周邊多所大專院校，讓就業、就學人口支撐在地居住需求。而前金則是南高雄精華區，同時還具有傳統文教區優勢，近年則有亞洲新灣話題，支撐買氣。

最後交易量同樣翻倍的是桃園龜山，龜山自 2016 年合宜住宅完工後，建商陸續於 A7 重劃區內大舉推案，加上華亞科學園區帶來就業人口，以及去年合宜住宅禁售令解除，推升該區交易動能。