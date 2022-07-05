〈房產〉全台土地交易量續萎縮 戴德梁行：下半年現出脫潮

根據戴德梁行統計，第二季土地交易量僅 279 億元，為近五年單季最低成交量。戴德梁行表示，前次單季土地交易量跌破 300 億元是在 2017 年第二季，當時交易 194 億元，但目前各項變數影響下，需求、供給都是濃厚觀望，研判土地交易量縮戲碼將延續至 2023 年。

戴德梁行預測，今年下半年中小型建商面對持續升息及營建成本侵蝕利潤的壓力，將陸續出現認賠出脫手中土地的現象。

戴德梁行分析，今年上半年土地交易量急縮，原因與 2016 年起連續低迷至 2017 年第二季不同，2016 年急跌係是因政府實施房地合一稅，並大幅調高公告地價與公告現值，房地交易成本及持有成本激增，建商與地主更花了一年半的時間琢磨與適應新政策之影響，因此 6 個季度之平均交易量僅 218 億元。

但當時央行利率政策穩定，消費者物價與營建工程物價皆無重大波動。反觀今年則因國內疫情嚴峻、俄烏戰爭爆發，國際原物料及人工成本雙雙暴漲及央行升息，投資風險大幅提高，加上今年是選舉年，地方政府之土地標售將更為謹慎，因此無論需求面與供給面皆呈現濃厚的觀望態度。

戴德梁行指出，土地市場歷經 2019-2021 年累積 9000 億元的交易量，建商獵地的策略是控制營建成本及降低利潤以求得標，三年來土地成本已墊高三成。如今營建成本漲幅也超過三成，原先設定的低利潤已被高漲的成本嚴重侵蝕，儘管升息會影響購屋能力，但未來的房價並無多少降價空間。