〈房產〉需求穩定成長 全台手搖飲料店數2.2萬店創新高

依財政部統計顯示，今年 4 月飲料店店數創歷史新高，達 2.2 萬店，較去年同期增加約 6%，且今年前四月的飲料店銷售額高達 207 億元，年增 5%，反映國人對手搖飲的需求穩定，且持續有新連鎖經營者投入開店，其中近期展店速度最快的就是賽車網紅店，加盟的版圖已經從中南部擴張到台北市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，國人對於手搖飲的需求穩定，手搖飲因為多外帶使用，相較其他的民生消費，受到疫情的衝擊相對較小，加上消費者也喜歡嘗鮮，品牌的汰換快速，前幾年透過行銷爆紅的手搖飲店，可能瞬間就退燒。

財政部統計顯示，2020 年 10 月飲料店的家數首度突破 2 萬店，今年四月已經成長到 2.2 萬店的歷史新高，且去年全年飲料店的營業額就高達 620 億元，今年前四月也達 207 億元，接下來還是夏天的飲料旺季，全年有機會再創新高，從前四月的單店銷售額來看，近年變動不大，平均單店單月的銷售額約為 23.4 萬元。

近期展店神速的賽車網紅店，已經開始陸續有北部的店東加盟開店，目前網站上公布的加盟金約 60 萬元，對比市場上其他品牌加盟門檻相對較低，且網站上註明加盟者每月須繳慈善捐款、各分店需懸掛、營利 10％捐贈慈善單位布條、以利正面形象。