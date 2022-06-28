〈房產〉上半年全台大型土地成交金額萎縮43%

高力國際今 (28) 日發布第二季商用不動產及土地投資調查，由於一連串房地產相關政策發酵，又遇上升息循環，外加國際局勢動盪不安，投資市場不確定性加大，2022 年上半年全台大型土地成交量僅 802 億元，相較去年同期大幅萎縮 43%。

統計也顯示，商用不動產投資則相對穩健，上半年交易金額額達 654 億元，是歷年同期的第二高。

不動產市場投資金額龐大，在全球進入升息循環下，高力國際董事總經理劉學龍則認為，除了同步拉高對收益率門檻要求，也提高買方資金借貸成本，而在買賣雙方價格認知差異仍大下，評估決策期勢必拉長，整體市場買氣將價平量縮。

不過，商用不動產市場相對是具備穩定收益的投資型產品，尤其現在台灣整體儲蓄率高，布局收益型商品仍是停泊避險資金的選項，只不過要注意的是在收益率門檻拉高的要求及物件稀缺影響下，雙北物件的選擇將更為困難度。

進一步觀察今年受歡迎產品，辦公室因為有台北及台中的指標個案，成交額來到 248 億元，占比約 38%；第二名則是廠辦的 134 億元、占比約 21%；第三名為廠房、倉儲的 116 億元、占比約 18%。從買家背景分析，上半年商用不動產最大買家為金融保險業者，共出手 230.8 億元，第二大買家為製造業，出手 129.6 億元、占比約 20%，第三大買家為科技業，出手 112 億元、占比約 16%。

今年上半年前十大指標商用不動產交易案中，高達 7 筆是整棟交易，而 10 筆中有 6 筆單宗交易額逾 30 億元，而上半年最大且最指標的交易案則是中國人壽以 120.5 億元買下台中市七期豐邑市政核心大樓整棟。

有別於商用不動產市場，土地買氣則明顯受到衝擊。高力國際研究部董事梁儀盈表示，第二季 4-6 月的土地交易動能放緩，單季成交僅 291 億元，係 2018 年以來的單季新低，而上半年的 802 億元也是近 5 年的同期新低，顯見在土地交易市場在同時面對貸款管制措施、貨幣緊縮及升息態勢下，土地買氣已明顯由追捧競價轉為觀望保守。

梁儀盈認為，土地交易市場除了整體由熱轉溫涼之外，交易熱區也與前兩年有所改變，今年熱區移轉到新北市、高雄市以及桃園市，而過去兩年話題度最高的台中市在產業、人口及交通等三大利基的支撐下，土地磁吸力為全台之冠，各方人馬搶進，去年上半年交易額便高達 414 億元，但今年買氣明顯退燒，交易額萎縮至 108 億元，僅去年同期的 26%；不過，也觀察到建商依然持續於七期或水湳經貿園區獵地儲備原料，只不過方式改為與同業或地主合建。