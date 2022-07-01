〈貴金屬盤後〉全球央行鷹派升息 黃金Q2重挫7.5% 上半年收黑

美國聯準會 (Fed) 與多國央行積極升息，打壓不孳息資產的魅力，黃金期貨周四 (30 日) 連四黑，6 月共跌 2.2%，第 2 季更重挫 7.5%。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 10.20 美元或 0.6%，報每盎司 1807.30 美元，是 2 月初以來最低。

黃金期貨 6 月共跌 2.2%，第 2 季重挫 7.5%，上半年共下滑 1.2%。

黃金不管是月線、季線還是今年以來的績效，通通都下跌。美元升值和利率上揚環境，不利黃金這種不孳息的資產，因而無法從市場風險規避中受益。

ICE 美元指數 (DXY) 周四徘徊在 20 年高點附近，本季累計升值約 6%。

道明證券大宗商品策略全球部門主管 Bart Melek 說，黃金和白銀本周的下跌，都是對 Fed 在內全球央行鷹派立場的延遲反應。「(Fed 主席) 鮑爾和歐洲的央行領導人，討論的話題圍繞在通貨膨脹和如何因應。」

鮑爾周三在葡萄牙的歐洲央行 (ECB) 論壇上表表示，他「無法保證」Fed 可以同時實現讓通膨回到 2%、又不傷害美國勞動力市場這兩件事。

在這場論壇中，歐美英三大央行總裁同聲表達以抗通膨為優先要務的立場。

道明的 Melek 預測金價將繼續下跌，因演算法交易員正在加碼做空黃金，下一個技術關卡是每盎司 1795 美元。

美國周四公布 Fed 偏好的通膨指標後，黃金一度反彈，但很快就回到近日的狹窄區間。

該份報告顯示，美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數的年增率略降至 4.7%，整體 PCE 年增率則持平在 6.3%。此外，5 月個人消費支出僅較上月增加 0.2%，低於 FactSet 分析師所料，若經通膨調整，實質個人消費支出轉為萎縮。

美國同日還公布上周首次請領失業救濟金人數，略減 2000 人。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，從最新經濟數據來看，金價走勢仍震盪，由於交易員試圖在充滿不確定性的環境中規避風險，金價應該不至於「墜落懸崖」。

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