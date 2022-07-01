上季金價下跌逾8% 創去年首季以來最大跌幅

受美國聯準會 (Fed) 升息影響，金價在今年第二季下跌超過 8%，創下自 2021 年第一季以來最差季度表現。6 月金價跌幅超過 2%，連續第三個月下跌。

Blue Line Futures 貴金屬策略師 Phillip Streible 表示，金價第二季表現令人失望，但從好的方面來看，金價可能已處於接近反彈位置，因為通常投資人開始對黃金感到失望時，就是金價反彈的時候。

針對 Fed 升息，Streible 認為，一旦 Fed 升息不再讓市場感到意外，美元強勢可能就會消散，隨後將會是金價重新上漲的時候。

Streible 指出，儘管黃金被視為抗通膨工具，但在過去 2 年，黃金與通膨的短期關係並非維持不變。今年初金價升至每盎司 2,000 美元以上，目前則回落至約 1,800 美元。而過去 9 個月來通膨卻是持續上升。

經濟衰退的憂慮為金價帶來了支撐，美國第一季經濟萎縮幅度比預期大，如果連兩季下滑，將陷入衰退。官方數據顯示，上季美國國內生產毛額 (GDP) 折合年率下降 1.6%，較上月報告的衰減 1.5% 有所修正，主要受到貿易逆差創新高、供應鏈問題等因素的衝擊。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 日前表示，金價一方面因通膨擔憂而獲支撐，另一方面又面臨 Fed 積極升息打壓，迫使金價陷入多空交戰。渣打銀行預估，今年第三季平均金價為每盎司 1,850 美元，並在第四季下跌至每盎司 1,750 美元。