〈貴金屬盤後〉美元強勢 黃金白銀挫跌 鈀金逆勢漲逾4%

美元升值下，黃金期貨周三 (29 日) 收在逾兩周低點，白銀也挫跌至 2020 年 7 月以來最低水準。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 3.70 美元或 0.2%，報每盎司 1817.50 美元，是 6 月 14 日以來最低。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三在歐洲央行論壇中，再度矢言積極升息以對抗通膨，他表示美國可以避免經濟衰退，儘管要實現是有挑戰性的。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.6% 至 105.070，只比兩周前觸及的 105.79 兩年高點略低。

Zaner 分析師說：「美元可能再度攀高，黃金若在 8 月跌到近期新的低點也不令人意外。」

但美國同日公布第 1 季國內生產毛額 (GDP) 終值萎縮 1.6%，遜於修正值 - 1.5%。經濟衰退的疑慮，限縮黃金跌幅。

德國同日公布 6 月通膨率降至 7.6%，是 1 月以來首度下滑，西班牙的通膨率則衝破 10%，為 1985 年迄今最高。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說，華爾街可能逐漸期待歐洲央行 (ECB) 展開更多升息，引導美元走低，另外，鑒於經濟展望減弱，黃金的避險買盤獲得提振。

Moya 說：「現階段，黃金仍將在一個相對廣泛的交易區間內盤整，但因為美元似乎已經走到近期高點，金價跌破 1800 美元的可能性降低了。」

其他金屬商品交易

9 月交割的白銀期貨收盤下跌 13 美分或 0.6%，報每盎司 20.738 美元，是 2020 年 7 月以來最低。

9 月交割的銅期貨幾乎收在平盤，報每磅 3.7805 美元。

10 月交割的白金期貨上漲 4.30 美元或 0.5%，收每盎司 909.90 美元。

9 月交割的鈀金期貨上漲 84.70 美元或近 4.6%，收每盎司 1964.60 美元。

鈀金周三大漲逾 4%。Zaner 分析師說，雖然鉑族金屬市場 (PGM) 對南非供應中斷的前景不太敏感，但南非遭遇發電廠罷工，實施前所未見的大規模停電，為鈀金帶來上漲動能。

瑞銀分析師 Joni Teves 則說，最近 G7 國家宣布禁止俄羅斯黃金進口，相關討論延伸到其他貴金屬、尤其是鈀金，值得留意。俄國鈀金供應占全球超過四成，而目前美國和日本等國家的汽車產業，仍仰賴用於燃油車觸媒轉化器的鈀金。