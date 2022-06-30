德銀：市場錯估根本性變化 通膨恐無法如預期般減速

身為今年稍早成為第一家預測美國經濟衰退的華爾街投行，德意志銀行 (Deutsche Bank) 認為，物價漲幅可能不會如預測人士和聯準會 (Fed) 預期般快速下滑，市場存在著低估通膨加速或是降得不夠快的可能性。

德銀策略師 Tim Wessel 周三 (29 日) 受訪時說：「看看過去 18 個月的預期，無論是專業預測人士、市場還是 Fed，他們都搞錯方向，我認為不應該低估通膨上升的可能性。」

德銀認為，市場可能錯過一些之前沒有觀察到的根本性變化，這導致通膨加速或減速不夠快的情況遭到低估的可能性增加。

與通膨有關的衍生性商品交易員也支持上述觀點，如今他們預期，通膨年增率略低於 9% 的狀態還會再持續四個月。

聯準會在本月利率會議發布最新預測，指出從今年到 2024 年，PCE 通膨數據將逐年下滑，專業預測人士也預期通膨放緩。

然而，Dynamic Economic Strategy 創辦人兼執行長 John Silvia 認為，通膨肯定不會像市場和 Fed 希望的那樣大幅降溫，因物價僵固性很高，且有跡象顯示投入價格的增速仍高於預期。

Silvia 說：「要麼接受更高的通膨，要麼 Fed 以更高的利率來打擊通膨，無論是哪種方式，對經濟來說都是壞消息。」

Wessel 表示，在一系列高漲的通膨數據之下，Fed 將繼續升息並使增長放緩，進而導致更高的利率與平坦的殖利率曲線，屆時波動性將上升、風險資產表現不佳且信用利差進一步擴大。

Wessel 稱，就目前來說，Fed 可能不惜一切代價控制通膨，且最終贏得這場勝利，但他仍不排除通膨失控的可能性。