歐美英三大央行總裁：全球進入通膨新時代 抗通膨是優先要務

美國、歐元區和英國的中央銀行總裁不約而同表示，全球已經進入通膨新時代，壓制通膨的過程必然帶來痛苦、甚至拖累經濟成長，但必須快速行動，避免通膨變得更根深蒂固。

由於能源價格上漲、疫情後供應鏈仍中斷、某些領域人力特別短缺，全球通膨竄升到數十年來最高點，有演變成薪資和通膨螺旋式上升的可能性。

全球三大央行總裁周三 (29 日) 在葡萄牙舉行的論壇上，都表達對高通膨的共同擔憂。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，她「不認為能回到疫情前的低通膨環境」，ECB 現在必須採取行動，因為物價漲幅可能好幾年間都保持在 2% 以上。

拉加德說，已經回不去低通膨年代了。 (圖: AFP)

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾呼應拉加德的談話，並說：「對抗通膨的過程可能會帶來一些痛苦，但最大的痛苦將是無法壓制高通膨，導致通膨變得僵固。」

鮑爾說，在 Fed 政策緊縮下，美國經濟仍可能避免衰退，雖然他無法保證可以成功實現軟著陸。當被問到 Fed 是否有可能做得過猛，鮑爾坦言存在此風險，但如果無法恢復物價穩定，將帶來比更大的風險。

Fed 已在 6 月一口氣升息 3 碼 (75 個基點)，7 月傾向同樣的升幅， ECB 也已經表明，7 月和 9 月連兩次開會都有可能升息。

英國本月連續五度升息，英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，如果通膨有更頑強的跡象，將更強力緊縮，雖然這不會發生在下一場會議，但確實是檯面上的選項之一。

貝利還說，英國經濟已經走到轉捩點，正在放慢擴張步調。在英國脫離歐盟的過程中，如何避免國內經濟受創是一大挑戰。

同樣出席這場論壇的國際清算銀行 (BIS) 總經理卡斯騰斯 (Agustin Carstens) 表示，各國決策官員已經跨出第一步，坦承在物價穩定方面遇到麻煩，面對與日遽增的風險，現在的工作是該緊縮貨幣政策。