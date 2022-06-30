衰退擔憂加劇 基本金屬面臨金融危機以來最大單季跌幅

因中國復甦進展緩慢，加上對全球經濟衰退的擔憂升溫，基本金屬單季跌幅即將創下 2008 年金融危機以來最大。

3 月底迄今，倫敦金屬交易所指數 (LME index) 已下跌 23%，錫在這段期間暴跌 38%，在基本金屬當中表現最差，鋁價也縮水約三分之一，銅價跌約五分之一，俄烏戰爭爆發後的漲幅全數蒸發。

隨著中國放寬封控措施，中國 6 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 升至 50.2，為 2 月以來首度突破 50，但改善幅度不大，疲軟的房市持續使金屬需求承壓。

此外，即使近期鬆綁隔離限制，中國仍未改變嚴格的清零防疫政策，這代表一旦確診人數再度攀升，需求仍將面臨一系列限制帶來的風險。

從美國到全球的經濟衰退威脅也為市場蒙塵。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與多位央行總裁在本周的歐洲央行年度論壇上警告，全球正轉向高通膨環境，主要經濟體放緩將打壓建築活動。

基本金屬周四 (30 日) 多走低。截稿前，LME 鋅價下跌 1.1%，報每噸 3410 美元，銅價跌 0.65% 至 8445.65 美元，錫價跌 2.9%，鋁價跌 0.8%。即使季度跌幅較大，LME 指數今年迄今僅跌 12%。