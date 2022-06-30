〈美股早盤〉美5月消費支出意外萎縮 四大指數開低走低

美國公布數據顯示 5 月通膨雖然放緩，但仍接近 40 年高點，尚未徹底扭轉趨勢，而且上周初領失業金人數高於市場預期，5 月消費支出也意外萎縮，美股周四（30 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 500 點或近 1.6%，那斯達克綜合指數跌逾 200 點或 2%，標普 500 指數跌近 1.6%，費城半導體指數跌近 2%。

美國商務部今日公布 5 月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增 4.7%，均低於市場預期的 4.8% 與前值 4.9%，增速為去年 11 月以來新低，而 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，低於預期的 0.4%，與前值持平。

報告顯示，美國 5 月 PCE 物價指數年增 6.3%，低於預期 6.4%，與前值持平；月增率報 0.6%，也低於預期的 0.70%，前值為 0.2%。

同日公布的另一項數據顯示，美國 5 月個人收入月增 0.6%，低於預期的 0.7%，但略高於前值 0.5%；5 月個人消費支出月增 0.2%，低於預期的 0.4%，也不及修正後前值 0.6%，支出步伐顯著放緩，自去年 12 月以來，支出增速首次低於收入增速。經通膨調整後，5 月實際個人消費支出月增率報 - 0.4%，為今年首降。

此外，上周初領失業金人數略有下滑，報 23.1 萬人，高於市場預期的 22.8 萬人，仍接近 5 個月高點，凸顯勞動市場吃緊情形正在緩減。上周續領失業金人數報 132.8 萬人，高於市場預期的 131 萬。

交易員加大對全球經濟將在央行收緊措施下屈服的押注，認為政策制定者最終會改變立場。債券市場轉向預期聯準會（Fed）將在 2023 年某個時候降息兩碼（50 個基點）。

截至台北時間周四（30 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 早盤下跌 3.47%，至每股 39.45 美元

美國連鎖藥局 Walgreens Boots Alliance 盤前公布上季財報，營收報 326 億美元、經調整後每股獲利報 0.96 美元，均優於市場預期的 320.6 與 0.92 美元，主因是零售零售額反彈、線上購買增加以及新冠病毒疫苗接種推動。此外，該公司也維持年財測不變，預估調整後每股獲利將以低個位數成長。

Spirit Airlines(SAVE-US)，早盤上漲 2.05%，至每股 22.87 美元

Spirit Airlines 宣布將投票決定與 Frontier Airlines (ULCC-US) 合併提議的股東大會再度延後到 7 月 8 日，以便與 Frontier 和競爭對手捷藍航空 (JBLU-US) 進一步討論選項。這是 Spirit 第二次延後對與 Frontier 合併計劃的投票，並延長了美國航空界多年來少見的高爭議的戰鬥。此外，在逼近預定投票日的一周內，Frontier 和 JetBlue 都提高了收購報價。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.14%，至每股 52.03 美元

新冠疫苗生産商輝瑞及其合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 宣布與美國政府達成一項全新的新冠疫苗供應協議，價值總計達 32 億美元。美國政府當前正爲今年秋天新冠疫情有可能的升溫做好充分准備。

根據該項新協議，美國政府將首先獲得 1.05 億劑（30µg、10µg 和 3µg）的輝瑞 BNT 疫苗。據悉，該訂單有可能包括針對 Omicron 變異株的成人新冠疫苗，美國食品藥物管理局（FDA）此前建議在今年秋季施打針對 Omicron 的新疫苗，但還未正式批准。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 6.3%，預期 6.4%，前值 6.3%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 4.7%，預期 4.8%，前值 4.9%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 5 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 5 月實際個人消費支出報 - 0.4%，前值 0.3%

美國 6 月芝加哥 PMI 報 56，預期 58.0，前值 60.3

美國上周初領失業金人數報 23.1 萬，預期 22.8 萬，前值 23.3 萬

美國上周續領失業金人數報 132.8 萬，預期 131 萬，前值 133.1 萬

華爾街分析：

Flowbank SA 投資長 Esty Dwek 表示，市場對經濟成長感到擔憂，因為央行官員繼續強調，降低通膨是他們的首要目標但可能需要時間。Dwek 稱：「我們還沒有看到市場全面投降，因此有可能進一步下跌」。

由於投資人非常擔心各國央行收緊政策導致全球經濟急劇放緩，一些分析師預料下半年經濟將出現反彈。

摩根大通在一份研究報告中寫道：「這並不是說我們認為世界和經濟狀況良好，而是普通投資人預估會發生一場經濟災難，如果這種情況沒有發生，風險資產類別可能會從上半年的大部分損失中恢復過來。」