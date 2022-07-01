蘋果秋季將更新CarPlay 可透過儀表板付油錢

路透周四（30 日）報導，蘋果今年秋天將推出最新版本的 CarPlay 軟體，屆時能在連接 CarPlay 的儀表板上預先購買汽油支付油錢，不過用戶需先安裝汽油公司提供應用程式後，才能在 CarPlay 上使用汽油購買功能。

汽油公司 HF Sinclair 表示，該公司計畫使用新的 CarPlay 技術，並將在未來幾個月宣布細節。HF Sinclair 在美國營運一共 1,600 個加油站。

隨著時間的推移，蘋果已經為 CarPlay 開放了更多的應用類別，如停車、電動車充電和訂餐。用於記錄商務旅行里程的駕駛任務功能也將在今年晚些時候與燃油購買功能一起推出。

蘋果目前並不向汽車製造商、開發者或用戶收取 CarPlay 費用。調研公司 Asymco 分析師 Horace Dediu 稱，隨著汽車逐漸變成為「滾動式更新的電腦」，商業利益正驅動蘋果走在前沿。

蘋果今年秋季發布軟體更新時，這一新功能將廣泛使用在百款已經與 CarPlay 相容的車型。Dediu 說：「忘掉 Apple Car 吧！眼下 CarPlay 是一件更重要的事情。支援 CarPlay 的汽車即使不是幾億輛，也很有可能達到幾百萬輛。」

想要在今年秋季使用 CarPlay 的新功能，iPhone 用戶需要先下載汽油公司 App，並輸入支付憑證設定，完成後就可以在導航螢幕上選擇加油站並付款。

P97 Networks 公司執行長 Donald Frieden 稱：「這是一個巨大的市場，消費者真的希望讓支付變得更簡單。」Frieden 說他已經接到了汽油公司的電話，這些公司有興趣讓他們的應用程式能在 CarPlay 使用。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 1.62%，每股暫報 137.01 美元。