〈俄烏衝突〉全球對俄國晶片出口下降9成 雷蒙多警告中國不要亂來

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（29 日）表示，自美國及其盟友因俄國入侵烏克蘭而對其實施出口管制以來，全球對俄國的半導體出口已大幅下降 90%，同時雷蒙多也加強施壓中國，稱中芯國際若向俄國供應晶片，將讓該公司「停工」（shut down）。

雷蒙多在美國商務部的年度會議上還表示，對俄羅斯航太產業的管制，正在打擊該國創造收入與軍事航空能力。她補充說：「未來四年，俄國可能會被迫停飛一半至三分之二的商用飛機，以便從中拆取零組件」。

此外，雷蒙多加大力道威脅稱，如果發現中國最大晶片製造商中芯國際 (0981-HK) 向俄國供應晶片，將讓該公司「停工」。

雷蒙多說：「如果中芯國際或其他中國半導體公司向俄國供應晶片怎麼辦？」「我們會讓這些公司暫停營運，而且也能這麼做，因為全球和中國的幾乎每一片晶片都是用美國的設備與軟體製造，如有必要將會兌現這一承諾。」

日前拜登政府將 5 家中國公司列入貿易黑名單，原因是這些公司涉嫌支持俄國的軍事與國防工業基地，藉此向俄國展示美國實施制裁的實力。

目前美國已與盟國合作，懲罰俄國總統普丁下令入侵烏克蘭的行為，有大量俄國公司與寡頭遭到制裁，同時部分企業也列入黑名單。

另一方面，儘管美國官員先前曾表示，中國大致上遵守這些限制，但華府誓言密切監控中國遵守狀況，並嚴格執行這些規定。