ECB總裁拉加德暗示7月可能升息 但淡化一次升2碼可能性

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 透露，可能在 7 月啟動歐元區超過 10 年來首次升息，但考量到歐洲經濟成長面臨壓力之際，她在言談中淡化一次升息 2 碼 (50 個基點) 的可能性。

全球主要央行接連展開升息之際，ECB 愈來愈多成員表態支持夏季升息，針對這項迫切的議題，拉加德周五 (20 日) 接受荷蘭電視台訪問時說，升息時間點可能落在第 3 季季初結束資產收購計畫過後的「幾個禮拜內」，符合 ECB 的指引。

她說：「我們將依循資產收購計畫結束的軌跡。並且在那之後的某個時間點——可能是幾個禮拜——展開升息。」

歐元區目前通膨率幾乎已達央行 2% 目標的四倍，然而 ECB 仍實施負利率政策，存款利率保持在 - 0.5%。

ECB 愈來愈多官員正把焦點從俄烏戰爭和供應鏈衝擊的擔憂，轉移到打擊物價方面。荷蘭央行總裁 Klaas Knot 本周甚至喊出 7 月升息 2 碼，敲開積極貨幣緊縮辯論的大門。

但拉加德似乎還不傾向大幅升息，她說，雖然自己和 Knot 一樣支持緊縮的大方向，但她強調，不該讓歐洲的經濟成長處於風險，「我們需要確保事情循序漸進，以免讓加速中的車子突然踩剎車。」

在 ECB 投票委員當中，Knot 偏鷹派陣營。立場較鴿派的 ECB 委員 Ignazio Visco 則在周五表示，7 月或許是適合首次升息的時間點。