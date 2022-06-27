歐債危機恐懼重燃之際 歐洲央行將商議如何應對通膨飆升

歐洲中央銀行的政策制定者周一 (27 日) 齊聚葡萄牙，以應對意料之外又突如其來的通貨膨脹，但相關的措施，有可能增加經濟衰退以及歐元區再爆主權債務危機的風險。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 及其同事，在辛特拉 (Sintra) 度假勝地開會，猶如歐版的傑克森洞年會，他們面臨著互相衝突的任務—如何在不造成經濟衰退，或引發義大利等國借貸成本飆升之下，打擊歐元區史上增長最快的通膨。

市場已對未來可能發生的事情發出預警。義大利政府債券殖利率本月躍升至 4% 以上，是自 2014 年以來首次，原因是投資者對歐洲央行 7 月份將 10 年來首度升息的計畫感到恐懼。

前英國央行政策制定者 Charles Goodhart 說：「歐洲央行處境艱難，如果不處理割裂問題，他們就無法非常迅速地正常化。」

當前通貨膨脹率是歐洲央行 2% 目標的四倍，拉加德上周表示，官員們「誤判了某些對通膨會產生重大影響的因素」。

她說，像美國聯準會和其他人那樣，對升息猶豫不決會造成可信度問題，這與早先的指導意見有關，而這些指導意見早已不適用。

歐元區面臨的獨特問題在於，歐元區負債累累政府的債券，正經歷多年來最嚴重的拋售，為央行決策帶來額外的風險。政策制定者試圖制定一個支持工具，幫助抑制殖利率飆高。

原本，這類會議的設計，是讓歐洲央行官員有機會思考更長達的政策，然而，危機四伏的市場，讓本次會議無可避免將把重點放在迫在眉睫的危機。