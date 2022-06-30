WTO多國批評印度小麥出口禁令 稱這一決定惡化糧食危機

印度的小麥出口禁令，在最近結束的 WTO 第 12 屆部長級會議 (MC12) 後，第一次農業委員會會議上，遭到多國批評，包括美國、歐盟、英國、日本和加拿大在內的七個成員，指責這項禁令讓全球糧食危機惡化。

印度為其決定辯護時表示，全球價格上漲的原因，是主要買家行為所造成，印度不是主要的小麥出口國，因此指責他們是不公平的。

印度還指出，在此項禁令宣布一周後，小麥價格已經恢復正常。

美國等成員質疑，在印度宣布其小麥出口禁令後的第一天，全球小麥價格就飆升了 6%。他們懷疑這種措施是否必要，因為包括美國農業部在內的各種機構預測，印度在 2022-2023 年可以生產近 1 億噸小麥，高於 9600 萬噸的近 5 年平均值。

在非季節性的熱浪影響了作物，並提高了國內價格後，新德里禁止小麥出口。據農業部稱，印度在 6 月結束的 2021-22 作物季節的小麥產量預計約為 106.41 公噸，比上一年的產量減少 3.8 公噸。這也低於 2021-22 年預計的 111.32 公噸。

美國在 WTO 農業委員會會議上指出，孟加拉是印度出口禁令的受害者之一，他們過去為印度小麥支付的價格不到每噸 400 美元，但現在被迫從更昂貴的賣家那裡購買。

瑞士要求印度考慮其政策對進口成員的影響。日本則提醒印度注意新的 MC12 糧食安全宣言，該宣言重申了保持貿易暢通的重要性。

巴西進一步指出，目前有 30 個成員國仍在實施糧食出口限制，占全球卡路里交易量的 18%。