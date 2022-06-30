〈美股盤後〉鮑爾重申經濟軟著陸面臨挑戰 費半大跌逾2%

聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，升息和經濟衰退的擔憂揮之不去，美股主指週三 (29 日) 大多收低，週期性板塊表現落後大盤，能源股賣壓沉重，而美國銀行警告晶片需求疲軟之下，Nvidia、AMD 引領費半指數大跌逾 2%。

數據方面，聯準會緊縮政策似乎已產生預期的影響，美國政府週三證實，因創紀錄的貿易逆差，第一季國內生產毛額 (GDP) 終值從上月公布的修正值季減年率 1.5%，進一步下修到萎縮 1.6%，是 2020 年第二季以來首見負成長。

政經方面，美國、歐盟、英國三家央行領袖出席歐洲央行論壇，聯準會主席鮑爾表示，美國經濟強勁可以承受緊縮貨幣政策，不過，俄烏戰爭和疫情令聯準會實現經濟軟著陸面臨挑戰。債市對鮑爾的評論反應激烈，美債殖利率明顯走低。

繼紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 後，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也表態支持 7 月再升 3 碼，梅斯特週三稱，如果經濟情勢保持不變，她支持 7 月升息 3 碼。

美國銀行週三警告，全球貨幣政策收緊、地緣政治動盪和消費者疲軟可能會給今年下半年至明年的晶片需求帶來壓力。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.46 億例，死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊互見漲跌，能源、房地產和材料領跌，醫療保健、必需消費品和通訊服務連袂走強。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30%；Meta (META-US) 上漲 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.47%。

道瓊成分股互有消長。麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.02%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.43 %；家得寶 (HD-US) 上漲 1.38%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.11%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.97%。

費半成分股普遍走跌。AMD (AMD-US) 下跌 3.45%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.75%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.24%；美光 (MU-US) 下跌 3.18%；德儀 (TXN-US) 跌 0.90%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.04%。

台股 ADR 僅中華電信獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.82%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.82%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30% 至每股 139.23 美元。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27% 至每股 2,234.03 美元。蘋果和 Google 週三收到美國聯邦通信委員會 (FCC) 的通知，要求將 TikTok 從其應用商店中刪除，否則必須在 7 月 8 日之前出具聲明，說明理由。

FCC 要求蘋果和 Google 將 TikTok 從其應用商店中刪除 (圖片：AFP)

德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.90% 至每股 152.78 美元。美國銀行發布研究報告，將德州儀器的評級從「買入」下調至「中性」，並將目標價從 190 美元下調至 175 美元。美銀分析師認為德州儀器未來的報酬可能會因在美建立新工廠所需的更高資本支出而受到影響。

蔚來汽車 ADR (NIO-US) 下跌 2.24% 至每股 21.86 美元。做空機構灰熊 (Grizzly Research) 週二發布做空報告，指控蔚來汽車大玩「會計遊戲」來粉飾財報數據，蔚來回應，灰熊報告中存在「許多錯誤」，這些指控都是「毫無依據」。

北美家具用品連鎖賣場企業 Bed Bath＆Beyond (BBBY-US) 週三暴跌 23.58% 至每股 4.99 美元。為重組領導層，Bed Bath＆Beyond 宣布 CEO 特里頓 (Mark Tritton) 將下台，而公司財報顯示銷售額大幅下降，嚴重低於華爾街對獲利和營收的預期。

聯邦快遞 (FDX-US) 週三隨大盤下跌 2.62% 至每股 233.81 美元。聯邦快遞預計到 2025 年調整後獲利將成長兩位數 (約 14% 至 19%)，因為公司希望從其能夠帶來更多資金的快遞包裹戰略中受益。

經濟數據

美國第一季 GDP 季增年率報 - 1.6%，，預期 - 1.5%，前值 - 1.5%

美國第一季核心 PCE 物價指數季增率報 5.2%，預期 5.1%，前值 5%

華爾街分析

標普今年迄今跌幅超過 20%，正處於自 1970 年以來最糟的上半年，隨著第二季即將結束，投資人持續尋找市場觸底反彈的時間點。

富國銀行股票分析師 Christopher Harvey 週三在一份報告中預計：「今年夏天市場將出現大幅波動，出現空頭回補的反彈，然後是經濟刺激下的市場暴跌，儘管一場備受期待的市場暴跌可能催生更持久的升勢，但我們認為，除非市場相信聯準會將從 2 碼至 3 碼的升息幅度，轉向為更常見的 1 碼，否則市場很難維持升勢。」

Opimas 執行長 Octavio Marenzi 表示：「通膨擔憂仍在，將不得不更積極地干預，進一步推高利率，這對科技股非常不利，無論如何，聯準會升息行動都沒有結束。」

SEI 市場策略師 James Solloway 表示：「今年的股票和債券回落似乎已經消除了金融市場的泡沫，這是個好消息。壞消息是，經濟衰退和相應的獲利下降可能尚未完全反映在市場中。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主