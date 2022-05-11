美投資級公司債價格跌至金融危機以來最低 今年報酬率近負14%

就在聯準會 (Fed) 迅速升息，試圖抑制通膨之際，不僅股市和加密貨幣受到打壓，連財星 500 大 (Fortune 500) 企業債券也無法倖免，價格崩跌至金融危機以來最低，今年迄今報酬率將近 - 14%。

美銀全球 (BofA Global) 數據顯示，美國投資級公司債券指數價格近期跌至 93.5 美元，是 2008 年金融危機以來最低，許多評等較高的公司債甚至跌得更慘。

(圖：MarketWatch)

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 指出，今年截至周一 (9 日)，美國投資級公司債的總報酬率為 - 13.9%，甚至遜於高收益債的 - 9.3%，為固定收益部門中表現最差的板塊之一。

Vanguard Group 投資級信貸業務共同主管 Arvind Narayanan 表示：「科技板塊中有幾種 30 年到期的優質債券，市價介於 70 至 60 美分，這些債券的信用評等多為 AA 以上，幾乎是 AAA。」

過去 20 年來，低利率環境促使投資人湧向美國投資級公司債市場，在需求高的情況下，多數債券會以高於面額的市價交易，或高於許多債券發行市價的 100 美元。

美銀全球策略師表示，自 2020 年以來，投資級公司債指數市價跌破面額的天數，只占這段期間的 15%，但目前已經有 32% 的指數名目交易價低於 90 美元，有 9% 低於 80 美元。

在全球央行相繼升息的背景之下，蘋果 (AAPL-US)、Netflix(NFLX-US) 等科技巨頭股價崩跌，債市也一片慘澹，尤其是 10 年以後到期的公司債。舉例來說，蘋果公司債券評等為 AA+，該公司票面利率 2.65%、2051 年 2 月到期的債券周二交易價約為 74 美元。

按照過去經驗，當規模 10 兆美元的公司債市場崩跌時，往往是因為投資人對債券信用問題有所疑慮，或擔心債務違約，但 Breckinridge Capital Advisors 研究部門共同主管 Nick Elfner 認為目前狀況很不尋常，過去 6 個月的公司債價格之所以走低，多半是受到利率影響。

道瓊社 (Dow Jones) 數據顯示，今年截至周二，美國 10 年期公債殖利率已從約 1.63% 的年內低點，反彈到現在的近 2.99%。債券價格和殖利率是反向關係，當殖利率上升時，債券價格就會下跌。

Elfner 說，2009 年金融危機後，公司債價格與銀行業信用風險、降評與償債能力等因素有關，現在情況正好相反，不僅升評速度超過降評，企業流動性充足且利息覆蓋率也很高。

Elfner 也將大幅上升的利率比喻為一把雙面刃，除了短期內可能為債券投資人帶來痛苦損失外，隨著殖利率走高，未來也可能損失獲取更高報酬的機會。