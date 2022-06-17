擔憂經濟衰退 美國垃圾級公司債利差大幅上升

美國垃圾級公司債的利差升破 500 個基點，是 2020 年 11 月以來首次升破此關卡，該指標是重要的風險指標，上升代表違約升高。

垃圾債的利差，指的是投資人持有垃圾級公司債而非美國公債所需額外負擔的殖利率。根據彭博美國高收益公司債指數，該利差在周四 (16 日) 上升 31 個基點，達到 508 個基點。

過去兩周以來，由於市場愈來愈擔憂聯準會 (Fed) 大幅升息會導致經濟衰退，垃圾債利差飆升 100 個基點。

較高的利差，代表發行人借貸成本變得更昂貴，而評級被評為垃圾級的都是現金流少或債務負擔較重的企業。

美國銀行的 Oleg Melentyev 等人在上周的報告中表示，美國高收益債券市場壟罩在「極度規避風險、防禦布局、信心疲弱、融資疑慮」的氣氛下。

美國二手車商 Carvana(CVNA-US) 最近標售債券，遲遲無法吸引買家，最終須付出 10.25% 的驚人殖利率。製藥商 Mallinckrodt 公司為了擺脫破產推動債務融資交易，也發現難以找到買家。

全世界被評為垃圾級的企業，在疫情大流行期間支付的借貸成本，比擁有良好信評的大公司高不了多少，例如 2021 年平均僅高 2.4 個百分點，反映當時的信用情況極為寬鬆。