〈美股早盤〉Fed多名官員表態支持升息 四大指數漲跌互現

隨近期一系列經濟數據表現不佳，日前聯準會（Fed）幾位官員承諾繼續升息以抑制通膨，投資人情緒受影響，美股周三（29 日）一度開低但隨後走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 0.3%，標普 500 指數漲 0.25%，費城半導體指數跌近 2%。

Fed 主席鮑爾在與歐洲央行（ECB）總裁拉加德、英國央行（BOE）總裁的談話中表示，央行的目的是放緩成長，讓供應有迎頭趕上的機會，同時承認美國經濟處在「強勁狀態」，央行能夠將通膨降至 2%，同時保持勞動市場穩定。

同日，克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，如果 Fed 在 7 月開會決定下次貨幣政策舉措時經濟狀況保持不變，她將主張將利率提高 3 碼（75 個基點）。

梅斯特表示，她將在會議前的未來幾周對供需狀況進行評估，以確定貨幣政策收緊的最佳選擇。

美國商務部今公布第一季國內生產毛額（GDP）終值，上季 GDP 季增年率下修為 1.6%，低於前次修正值 1.5%。此次數值出乎經濟學家預期，推動金價進一步上漲。美國 10 期公債殖利率跌至 3.17%，美元經歷一周以來最大漲幅後，仍守住漲勢，美元指數報 104.66。

商務部表示，數值更新主要反映個人消費支出價格（PCE）指數向下修正，該下調部分被私人庫存投資的向上修正所抵消。美國第一季核心 PCE 物價指數季增率報 5.2%，高於預期的 5.1% 與前次修正值 5%。

投資人似乎對 Fed 能否在大幅升息之際避免經濟衰退持懷疑態度，日前公布的諮商會 6 月消費者信心指數暴跌透露出對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

歐洲方面，歐洲央行管理委員會成員 Gediminas Simkus 表示，如果通膨前景惡化，歐洲央行下月應考慮將利率上調幅度提高一倍，因為不排除初步升息規模過大的呼聲越來越高。

截至台北時間周三（29 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

嘉年華郵輪 (CCL-US) 早盤下跌 13.02%，至每股 8.98 美元

摩根士丹利表示，考慮到嘉年華郵輪目前的債務水準，難以面對新一波的需求衝擊，股票恐失去所有價值，因此將該股目標價等從每股 13 美元下調至 7 美元。其他郵輪股包括皇家加勒比郵輪 (RCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 也受牽連走跌。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 21.52%，至每 5.12 美元

Bed Bath＆Beyond 周三表示，為重組領導層，CEO 特里頓 (Mark Tritton) 將下台。該零售商財報顯示銷售額大幅下降，並且遠低於華爾街對獲利和營收的預期。根據該公司公布的最新財報，營收報 14.6 億美元、經調整後每股虧 2.83 美元，劣於市場預期的 15.1 億與 1.39 美元。

Pinterest(PINS-US) 早盤下跌 1.8%，至每股 19.34 美元

Pinterest 創辦人暨執行長 Ben Silbermann 宣布將辭去執行長一職，將轉任董事會執行主席，公司執行長未來將由曾任 Google 電商主管 Bill Ready 掌舵，盼能深入用戶的生活，並加速商務發展。Silbermann 表示，Pinterest 的下一個階段是積極獲利，而 Bill Ready 正是不二人選。

今日關鍵經濟數據：

美國第一季 GDP 季增年率報 - 1.6%，，預期 - 1.5%，前值 - 1.5%

美國第一季核心 PCE 物價指數季增率報 5.2%，預期 5.1%，前值 5%

華爾街分析：

巴克萊銀行歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，市場似乎處在一種拉鋸戰之中，一方面是希望通膨和利率接近峰值，另一方面是經濟放緩和潛在衰退帶來的挑戰，他稱各國央行都在走鋼絲，在一定程度上決定了市場情緒。

Janus Henderson 駐倫敦的多資產團隊負責人 Paul O"Connor 預估，只要經濟增長與通膨的問題持續，市場就會處在「風暴」中。他認為，全球各地通膨率都存有很大的問題，各國央行離成功控制通膨還有漫漫長路要走。

O"Connor 說：「今年夏天我們將會聽到經濟增長預期下調，但我們也會愈發感受到衰退風險，我認為市場還沒有完全消化這一點。」

Guggenheim Partners 全球資訊長 Scott Minerd 表示，只要拋售是有序的，Fed 不關心股價水準，他們只是「不顧一切地」控制通膨。