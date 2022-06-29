只要通膨不搞破壞 美國電影業下半年可望依舊強勢

《捍衛戰士：獨行俠》上周末全球票房飆升至 10 億美元，為明星湯姆克魯斯創下新的職涯里程碑，並預示著下半年美國票房將出現一些動力。

這部由派拉蒙 (PGRE-US) 和 Skydance 共同出品的電影是自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來第二部達到 10 億美元門檻的電影。票房分析師寄希望《捍衛戰士》續集在 2022 年下半年美國票房表現強勁，估計總票房可達 5.208 億美元。

截至周日 (26 日)，美國國內票房收入已達 36.3 億美元，較去年成長超過 263%。雖然仍然落後於 2019 年，下降約 33%，但縱然面臨經濟壓力，但一系列穩健的票房數字以及即將上映的大量電影，讓大多數票房分析師對未來票房持樂觀態度。

Exhibitor Relations 資深分析師博克 (Jeff Bock) 表示：「即使內容減少了三分之一，2022 年夏季也將表現良好，因為觀眾和影院已經找到了他們的電影節奏。」「上周末有 5 部電影票房達到千萬美元，這是個確定的跡象，代表動能再次站在製片廠這邊。」

根據 Comscore 的數據，上周末《捍衛戰士：獨行俠》和《貓王》分別帶進約 3000 萬美元的票房收入；《侏羅紀世界：統霸天下》有 2640 萬美元，玩具總動員的衍生作品《巴斯光年》獲得 1760 萬美元。首映的《闇黑電話》(The Black Phone) 也有 2370 萬美元。

博克說，「今年夏天的問題在於：在 7 月前幾周，尤其是 8 月之後，電影動能是否會繼續以原創電影為主？」「這將是電影的關鍵。因為大片 IP 又回歸了，但自從《蜘蛛人：無家日》以來，這從未真正受到質疑。要具說服力就要看電影在 7 月下旬和 8 月的表現。」

專家預計，今年美國本土票房將達到 75 億至 80 億美元，較 2019 年的 114 億美元減少約 30% 至 35%；但前提是非系列電影能夠推動大預算電影上映，和電影觀眾不被價格上漲嚇跑。

雖然電影產業長期以來一直被視為「經濟衰退的證明」，因為票價傳統上低於其他娛樂，但隨著其他成本的膨脹，消費者可能會減少看電影的次數。根據最近的統計，通貨膨脹正以 40 年來未見的速度飆升。

Comscore 資深媒體分析師德加拉貝迪安 (Paul Dergarabedian) 說，「猖獗的通貨膨脹對錢包的影響可能是該行業面臨的最大挑戰，因為那些很自然對花費血汗錢變得更加挑剔的觀眾，在面臨多重選擇時將比以往任何時候都更加挑剔。」

接下來幾個月，觀眾將有更多內容可供選擇。排定上映的有迪士尼 (DIS-US) 和漫威的《雷神索爾：愛與雷霆》和《黑豹 2》，以及華納兄弟 (WBD-US) 和 DC 的《黑亞當》和《沙贊 2》。環球影業 (CMCSA-US) 將發行《小小兵 2：格魯的崛起》以及《不！》(Nope)，而索尼則擁有備受期待的《子彈列車》。

迪士尼的《阿凡達：水之道》將成為今年的收官之作，這是史上票房最高電影的第一部續集。

德加拉貝迪安說：「沒有比電影市場更能顯示票房恢復正常的跡象了，市場上充斥著各種各樣的電影，它們都在爭奪周末排行榜上的位置，表現好壞參半。」

2022 年的表現已經超過了 2021 年，其中迪士尼的《尚氣與十環傳奇》是 2021 年美國票房收入最高的電影，達 2.25 億美元；直到索尼的《蜘蛛人：無家日》 在 12 月底上映拿下 5.73 億美元。

《獨行俠》是今年美國票房最高的電影，其次是《奇異博士 2：失控多重宇宙》，在美加創下 4.09 億美元的票房；然後是《蝙蝠俠》，票房為 3.693 億美元，《侏羅紀世界：統霸天下》為 3.03 億美元。