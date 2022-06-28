Fed壓測後 小摩和花旗維持股利不變 大摩和高盛增加派息

摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 周一 (27 日) 表示，越來越嚴格的資本要求迫使它們維持股利不變，但競爭對手卻宣布提高每季股利。

美國銀行 (BAC-US) 表示，將把當季股利提高 5% 至每股 22 美分。摩根士丹利 (MS-US) 表示，將把派息率提高 11% 至每股 77.5 美分。富國銀行 (WFC-US) 將股息提高 20% 至每股 30 美分。

高盛 (GS-US) 的股利漲幅似乎最大，上漲 25% 至每股 2.50 美元。分析師上周看好高盛的業績，指稱其在聯準會 (Fed) 年度壓力測試中出人意料地勝出，因此將擁有更大的資本靈活性。

雖然參與壓測活動的所有 34 家銀行上周都通過考驗，但分析師們將注意力集中在包括摩根大通在內的美國幾家大型銀行上，宣稱壓力資本緩衝的意外增加將代表它們可能不得不保持股利不變、縮減甚至取消股票回購。

摩根大通周一證實了分析師其中的一些擔憂，表示「未來資本的更高要求」是該公司將當季股利凍結在每股 1 美元的原因。不久後，花旗集團也披露將其當季股利維持在 51 美分。

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 在聲明中表示：「我們將繼續利用我們的資本投資和發展市場領先業務，支付永續的股利，我們將保留資本以充分滿足未來的監管要求。」他補充說，Fed 的壓測顯示，在動盪時期，銀行業者可以成為「整體經濟的力量來源」。

但投資人最擔心的問題似​​乎沒有實現。摩根士丹利銀行業分析師葛拉塞克 (Betsy Graseck) 周五 (24 日) 警告，摩根大通和花旗集團可能不得不完全放棄股票回購，以從容維持在最新的資本要求水平之上。

摩根大通 4 月宣布了一項全新的 300 億美元股票回購計劃，自 5 月 1 日開始。

在被問及回購是否仍然執行時，摩根大通發言人表示，該行「繼續獲得董事會回購授權」。

總體而言，與去年相比，今年的股利成長相形見絀。摩根士丹利在 2021 年壓力測試後將股利翻倍增加。

周二 (28 日) 盤前，摩根大通、美國銀行、花旗集團、高盛和富國銀行股價基本上揚逾 1%，摩根士丹利上漲 3.5%。